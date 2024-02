Nguy cơ dịch Covid-19 gia tăng trong dịp Tết, Sở GDĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Thời gian gần đây, thông tin về dịch bệnh Covid-19 bắt đầu được quan tâm trở lại khi nhiều biến thể mới cần theo dõi như XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86, JN.1 tiếp tục được ghi nhận.

Ngày 2/1, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa có công văn khẩn để cảnh báo trước nguy cơ gia tăng ca mắc Covid-19 trong dịp lễ, Tết.



Sở GDĐT TP.HCM cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 gia tăng trong dịp Tết. Ảnh: M.Q

Sở GDĐT cho biết, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, (WHO), từ ngày 20/11/2023 đến ngày 17/12/2023, trên toàn thế giới đã ghi nhận thêm 854.673 ca mắc Covid-19, tăng 52% so với kỳ báo cáo trước. Trong đó, có 3.005 trường hợp tử vong, giảm 8% so với kỳ báo cáo trước đó.

Số ca mắc tăng mạnh ở một số quốc gia như Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Indonesia…

Bên cạnh đó, WHO cũng thông tin, từ ngày 24 đến 25/11/2023, Campuchia đã phát hiện 2 ca cúm gia cầm H5N1 trên người, tổng số ca mắc cúm gia cầm tại nước này từ đầu năm 2023 đến thời điểm báo cáo là 6 ca trong đó có 4 ca tử vong.

"Mặc dù TP.HCM không ghi nhận hiện tượng gia tăng số ca điều trị nội trú Covid-19 trong nhiều tuần qua cũng như hệ thống giám sát dịch bệnh vẫn chưa phát hiện biến thể EG.5 (biến thể đang phổ biến tại nhiều nước trên thế giới), nhưng nguy cơ số ca mắc tại thành phố gia tăng trở lại là khó tránh khỏi trong dịp Lễ, Tết sắp tới", Sở GDĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Sở GDĐT TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm đông người, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Ảnh: M.Q

Bên cạnh đó, Sở GDĐT TP cũng nhận định, hiện nay cũng là mùa của bệnh cúm và bệnh viêm đường hô hấp cấp tính khác, đồng thời nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập vào thành phố là không nhỏ.

Do đó, để kịp thời ngăn chặn dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, truyền thông phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đồng thời, tiếp tục khuyến cáo việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm đông người, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Một vấn đề khác Sở này yêu cầu là các đơn vị cần tiếp tục truyền thông, vận động tiêm vaccine phòng bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, trong năm 2023, cả nước ghi nhận 99.000 ca mắc Covid-19, giảm 82,4 lần so với 2022; không có trường hợp nào tử vong. Trong 2 tuần đầu năm 2024 ghi nhận 419 ca mắc Covid-19 và nhập viện rải rác tại 39 tỉnh, thành phố; số mắc tăng 2,4 lần so với 2 tuần trước đó, số ca nhập viện tăng nhưng không có trường hợp nặng, hệ thống điều trị hiện vẫn đáp ứng hiệu quả.