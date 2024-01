TP.HCM đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của Covid-19

Tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm người nguy cơ cao. Ảnh: B.D

TP.HCM đã xuất hiện hầu hết các biến thể đáng quan tâm của Covid-19

Theo WHO, số ca nhập viện mới do Covid-19 và số ca nhập viện vào khoa hồi sức (ICU) trong giai đoạn này đều ghi nhận tăng, cảnh báo biến thể phụ JN.1 lưu hành nhiều nhất và hiện được 71 quốc gia báo cáo, chiếm khoảng 66% số trình tự được giải mã.



Khu vực Đông Nam Á báo cáo hơn 26.000 ca nhiễm mới, tăng 379%, số ca tử vong tăng 564% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó, cao nhất là Ấn Độ (86 ca tử vong mới), Indonesia (72 ca tử vong mới) và Thái Lan (21 trường hợp tử vong mới).

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nhiều trường hợp thở máy và tử vong do Covid-19 được ghi nhận là chưa tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đủ vaccine theo hướng dẫn.

Tại TP.HCM, theo số liệu giám sát của HCDC, từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 22/1/2024, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận 94 ca Covid-19 điều trị nội trú đến từ TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Trong đó có 17 ca bệnh nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do Covid-19.

Tất cả ca bệnh nặng đều là người thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền nặng) và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tháng 12/2023, ghi nhận có 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1. Ngoài ra có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD.

Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới do Covid-19 có xu hướng gia tăng dần trong 6 tuần gần đây.

JN.1 được WHO phân loại là "biến thể đáng quan tâm" (variant of interest - VOI) từ ngày 18/12/2023, vì biến thể này đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Hiện nay, WHO đang theo dõi 5 biến thể cần quan tâm (VOI) gồm: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 và JN.1. Với kết quả giám sát mới trong tháng 12 thì ngoại trừ biến thể EG.5, các biến thể phụ cần quan tâm (VOI) khác đều đã phát hiện tại TP.HCM.

Theo WHO, JN.1 có những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn, do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.

Bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: B.D

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, việc giao lưu, đi lại sẽ tăng cao, nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do Covid-19, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện các biện pháp để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người… hoặc khi có triệu chứng hô hấp.

Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Đặc biệt, cần tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ như cao tuổi, người có bệnh nền, …

Sở Y tế chỉ đạo cho HCDC theo dõi sát số trường hợp mắc Covid-19 nhập viện, số trường hợp nặng phải nhập khoa hồi sức cũng như tiếp tục giám sát các biến thể Covid-19. Đồng thời, Sở đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị các trường hợp Covid-19 cần nhập viện theo các tình huống giả định và kịch bản ứng phó.