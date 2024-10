Nguy hại tiềm ẩn từ máy lọc nước hiệu suất thấp và nguồn nước kém chất lượng

Theo Phùng Văn Hùng - Kỹ sư chuyên ngành điện máy tại Bình Dương cho biết: "Máy lọc nước là sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Đồng thời sản phẩm thường được sử dụng lâu dài trong nhiều năm. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu uy tín trên thị trường để an tâm sống khỏe mỗi ngày, không nên ham giá rẻ để rồi tiền mất tật mang. Tiêu chí xác định máy lọc nước chất lượng gồm có sở hữu hệ lõi lọc hiệu suất cao Max Performance, nước sau lọc đạt chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT và có chính sách bảo hành cao vượt trội ".

Công nghệ lọc hiện đại Max Performance của Máy Lọc Nước Livotec là lựa chọn tốt

Hệ lõi lọc công nghệ Max Performance gấp 1,5 hiệu suất, gấp 1,5 tuổi thọ.

Các dòng máy lọc nước hiệu suất cao thường sử dụng hệ lõi lọc thô Max Performance gấp 1,5 lần hiệu suất - gấp 1,5 lần tuổi thọ. Cấu trúc xếp lớp và nhiều lớp lọc của hệ lõi này sẽ loại bỏ tối đa tạp chất, cặn bẩn, rong rêu, sạn cát có kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1 micromet trong nước.

Kết hợp với RO sản xuất tại Hàn Quốc giúp loại bỏ tới 99,99% chất ô nhiễm trong nước, bao gồm cả virus, vi khuẩn, ion kim loại nặng, chất hóa học, asen, sắt, chì… Cụm lõi lọc chức năng bổ sung vi khoáng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe.



Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT

Nước đầu ra đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT, uống trực tiếp không cần đun sôi.

QCVN 6-1:2010/BYT là quy chuẩn cao nhất cho nước uống trực tiếp tại Việt Nam do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế ban hành. Nước sau lọc đạt chứng nhận này phải vượt qua quy trình kiểm định, đánh giá vô cùng khắt khe. Chỉ những sản phẩm có nguồn nước sau lọc đạt yêu cầu mới được dán tem QCVN 6-1:2010/BYT trên thân máy. Đây cũng là một trong những tiêu chí giúp người dùng nhận diện một sản phẩm máy lọc nước chất lượng, an toàn để uống trực tiếp tại vòi hoặc an tâm pha sữa cho trẻ nhỏ.



Chính sách bảo hành vượt trội lên đến 36 tháng

Những thương hiệu máy lọc nước uy tín thường đi kèm chính sách bảo hành lâu dài, hậu mãi. Hiện nay trên thị trường đã có 1 số hãng cam kết bảo hành lên đến 36 tháng như Karofi, Livotec…



Máy lọc nước hiệu suất cao Livotec có thời gian bảo hành lên đến 36 tháng.

Được biết, máy lọc nước hiệu suất cao Livotec là thương hiệu hiếm hoi đáp ứng được các tiêu chí của một chiếc máy lọc nước chất lượng, an toàn, uy tín. Một số sản phẩm bán chạy nhất hiện nay như Livotec 608, Livotec 635, Livotec 636, Livotec 638…