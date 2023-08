Nguy hiểm 2 xe chạy tốc độ cao liên tục lấn làn nhau, tài xế ném đá ô tô trên cao tốc

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/8, Đ.M.H (SN 1979, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển ô tô BKS 76A-048.27 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Lúc này, ô tô do H điều khiển chạy cùng chiều với ô tô BKS 18C-069.79 do anh P.V.T (SN 1995, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm lái. 2 xe chạy tốc độ cao, liên tục lấn làn nhau gây mất an toàn giao thông.

H điều khiển ô tô vượt lên trước, đến Trạm thu phí Túy Loan rồi dừng lại để chờ T đến nói chuyện. Tại đây, H nhặt một cục đá bên đường, rồi ném thẳng vào xe của anh T khiến phần kính chắn gió bị vỡ nát, thiệt hại khoảng 11 triệu đồng.

Bị ném đá, anh T tá hỏa điều khiển xe đi vào nhà điều hành cao tốc, rồi nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an để xử lý H theo quy định.