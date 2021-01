Nguyên Chi cục thuế liên quan đại gia xăng dầu ở Hải Phòng vừa bị bắt đối mặt khung hình phạt thế nào?

Như Dân Việt đưa tin, mới đây, Công an TP. Hải Phòng đã bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959), nguyên Chi cục trưởng Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ".



Ông Tề bị bắt được cho là có liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi là Phát dầu, trú quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu. Cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của ông Tề tại đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào ngày 30/12/2020.

Ông Phát là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Biệt thự "khủng" của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt.

Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỉ đồng tại TP.Hải Phòng và quê nhà Thái Bình. Ông Phát đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này ngoài một số bị can là những người trong doanh nghiệp của đại gia xăng dầu ở Hải Phòng Ngô Văn Phát có liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng thì một lãnh đạo ngành thuế của địa phương này là ông Tô Hữu Tề, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên TP.Hải Phòng cũng bị khởi tố về tội liên quan đến chức vụ.

Cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm xác minh làm rõ hành vi, làm rõ ý thức chủ quan và hậu quả của vị cựu lãnh đạo này để có kết luận về sự việc.

Việc ông Tề bị bắt cũng gây bất ngờ với nhiều người bởi ông Tề được cho rằng là người có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có trách nhiệm và có uy tín trong cơ quan. Ông Tề mới được nghỉ hưu chưa lâu.

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sẽ bị phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm đối với những người vi phạm.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Với tội "lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ", cơ quan điều tra có nghĩa vụ phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh vị cựu lãnh đạo ngành thuế huyện Thuỷ Nguyên đã vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

"Nếu thiệt hại từ 200.000.000 đến 1.000.000.000 đồng, vị cựu lãnh đạo ngành thuế huyện Thuỷ Nguyên có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Trường hợp gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì vị lãnh đạo này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là từ 10 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015", luật sư Cường nói.

Với trường hợp ông Ngô Văn Phát cùng 6 đối tượng trước đó bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và số tiền thu lợi bất chính.

Tuỳ theo mức độ vi phạm, ông Phát cùng với 6 đối tượng có thể sẽ phải đối mặt mức phạt tù từ 1 đến 5 năm tù.

Ngoài ra cơ quan điều tra có thể mở rộng điều tra vụ án, xác định có hành vi vi phạm khác như trốn thuế hay vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco hay không để xử lý theo quy định pháp luật.