Nguyễn Tâm Anh: Cô bé hạt tiêu đa tài

Nguyễn Tâm Anh sinh ngày 21/12/2015 Hiện đang học lớp 1A5 trường tiểu học Vinschool - Hà Nội. Là con thứ hai trong gia đình. Tâm Anh có năng khiếu diễn xuất, trình diễn thời trang và mẫu ảnh. Sở hữu ngoại hình dễ thương như công chúa cùng đôi mắt biết nói, Tâm Anh được mời tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn lớn phát sóng truyền hình và nhiều dự án nghệ thuật quy mô.

Tâm Anh lọt Tốp 100 gương mặt đẹp, Tốp 100 Mẫu nhí ấn tượng, Tốp 20 mẫu nhí xuất sắc nhất năm 2020, Top Hot Face Kids. Tâm Anh là gương mặt đại diện của thương hiệu Xà bông thiên nhiên Beauty Clover, tham gia chương trình mẫu nhí hướng về miền Trung, Talk show "Mẫu nhí Tâm Anh" đài truyền hình Hà Nội thực hiện, tham gia chương trình chuyển động 24h chuyên mục phát sóng VTV1: Trẻ rèn luyện năng khiếu tại nhà mùa dịch, chương trình Vì tầm vóc Việt VTV1...

Tuy mới 7 tuổi nhưng Tâm Anh đã sở hữu một bảng thành tích đáng nể: Đạt giải gương mặt tài năng cuộc thi Festival thời trang thiếu nhi 2021 do cung thiếu nhi phối hợp với thành đoàn Hà Nội và Weca tổ chức, biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Điều chưa nói do BVH Thể Thao và Du lịch phối hợp cùng nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, biểu diễn vở Nhạc kịch ông già Noel do Vietnam Young Art tổ chức, góp mặt trong dự án "Hoa nở muôn màu" và "Là con gái để tỏa sáng" do Quỹ dân số LHQ (UNFPA) phối hợp cùng BVH Thể thao và du lịch tổ chức, đạt giải thí sinh triển vọng hạng mục MC- diễn xuất do VietNam Young Art tổ chức.

Tâm Anh là một diễn viên nhí tài năng, cô bé tham gia vai nhí chính trong dự án phim "Cu li không bao giờ khóc" - dự án phim Việt nằm trong số 15 phim được tuyển chọn để tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes, tham gia đóng phim sitcom Những nàng công chúa nổi tiếng. Với khả năng diễn xuất tốt và thần thái tự tin, Tâm Anh còn tham gia rất nhiều TVC quảng cáo, MV, phim ca nhạc của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Không chỉ có tài diễn xuất, Tâm Anh còn là một mẫu nhí tài năng. Cô bé từng tham gia Catwalk tại các chương trình: Cinderella fashion show, Love story, Tinh hoa hội tụ, The best of Asia Beauty Kids 2020, Caluci show 2020, Noel pro 2020, Fashion Runway Spring – Summer 2021, Mùa xuân mơ ước VTC, Special show 2021, Công Chúa nhỏ 2021, Fashion show I shine của NTK Trần Thanh Mẫn, Các chương trình phát sóng truyền hình Hà Nội...

Ngoài đời Tâm Anh là một cô bé hiền lành, thông minh và luôn vui vẻ. Trước ống kính Tâm Anh lại biến hóa xuất thần với rất nhiều nét tính cách. Cô bé chia sẻ: "Ước mơ của con sau này sẽ trở thành một diễn viên, một người mẫu. Con rất đam mê nghệ thuật và thích sự sáng tạo. Con sẽ luôn phấn đấu và rèn luyện mỗi ngày để có thêm nhiều thành công mới. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, mong Việt Nam sẽ qua đại dịch để con được đến trường, được tham gia nhiều chương trình hơn nữa".