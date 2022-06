Nguyễn Thanh Bình - U23 Việt Nam: Động lực chiến đấu từ người mẹ đang bệnh

U23 Việt Nam đang ghi dấu ấn lớn tại VCK U23 châu Á 2022 dù không được đánh giá quá cao trước thềm giải đấu. Xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng C, U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào trận tứ kết gặp U23 Saudi Arabia.

Trước thềm màn so tài này, các cầu thủ U23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự động viên từ gia đình, bạn bè cũng như hàng triệu người hâm mộ. Trong đó, nguồn động lực lớn nhất đương nhiên là từ phía gia đình.

Nguyễn Thanh Bình từng mắc sai lầm nghiêm trọng trận gặp ĐT Trung Quốc.

Nguyễn Văn Chung – bố của trung vệ Nguyễn Thanh Bình không giấu được niềm vui khi nói về những cố gắng mà con trai cùng các đồng đội U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. "Qua quá trình tập luyện, thi đấu được động viên của khán giả, Bình nỗ lực cùng đồng đội thi đấu hết mình, thi đấu tốt qua từng trận đấu, đạt thành tích tốt cho đội tuyển, tôi cũng mừng".

Khi nhắc lại về sai lầm Nguyễn Thanh Bình từng mắc phải trong trận đấu với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Chung tâm sự: "Tôi không buồn, cũng không có nhiều lo lắng, bởi vì tôi luôn nghĩ trong bất kể công việc gì không lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được. Ai cũng thế thôi, cũng có lúc sai, lúc đúng.

Trong những lúc như thế tốt hơn hết bản thân Nguyễn Thanh Bình phải có niềm tin tiếp tục phấn đấu để trưởng thành, không vì vấp ngã nhỏ mà nhụt chí. Tôi luôn động viên Bình, sai thì sửa, ngã xuống thì đứng lên. Bên cạnh con luôn có gia đình, các các thầy dìu dắt và nâng đỡ nên đừng vì chê trách bên ngoài mà không dám bước tiếp".

Nhiều người cho rằng, sai lầm ngày ấy của Nguyễn Thanh Bình vừa may lại vừa không may. Không may, dĩ nhiên là anh phải đối mặt với vô vàn chỉ trích từ dư luận. Còn may, anh có người thầy HLV Park Hang-seo đứng ra nhận mọi trách nhiệm, có các đồng đội luôn bên cạnh động viên. Để rồi, Nguyễn Thanh Bình đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp và trở lại đầy xuất sắc.

Thanh Bình - Việt Anh là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ.

Anh tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các HLV và giờ đây là chốt chặn không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Nguyễn Thanh Bình được xem là "lá chắn thép", cùng với Bùi Hoàng Việt Anh tạo nên sự chắc chắn trước cầu môn của Nguyễn Văn Toản hay Quan Văn Chuẩn.

Từ SEA Games 31 cho đến U23 châu Á, Nguyễn Thanh Bình không có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng như trò chuyện với bố mẹ. Bố anh cũng bận công việc xa nhà để kiếm tiền chữa trị cho vợ.

Vài năm trở lại đây, mẹ của Nguyễn Thanh Bình mắc bệnh xương khớp chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cách điều trị dứt điểm. Ông Chung thường xuyên đi trông công trình xa nhà nên mọi việc chăm lo đều nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại và dì của Nguyễn Thanh Bình.

Đó là lý do Nguyễn Thanh Bình luôn cố gắng thi đấu hết sức mình để đem lại niềm vui cho gia đình và đặc biệt là mẹ. Cầu thủ sinh năm 2000 vốn là một người ít nói, không giỏi biểu đạt cảm xúc nên cũng ít khi tâm sự với bố.

NguyễnThanh Bình đã đứng dậy sau sai lầm.

"Trước khi đi Uzbekistan, Nguyễn Thanh Bình cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Từ nhỏ đến bây giờ Thanh Bình luôn là người nhút nhát, kiệm lời. Con đi từ nhỏ nên hai bố con cũng ít khi trao đổi, chỉ có việc gì vợ chồng tôi lại động viên con cố gắng", ông Chung chia sẻ.

Có thể thấy, động lực thi đấu của Nguyễn Thanh Bình chính là gia đình, nhất là người mẹ. Dù không hay tâm sự song Nguyễn Thanh Bình là một người con hiếu thảo và luôn hướng về những đấng sinh thành. Giờ đây, anh đã có thể phần nào gánh vác trọng trách của gia đình bằng cách thi đấu thật tốt.

"Biến cố" ở tuổi đôi mươi đem đến cho Nguyễn Thanh Bình rất nhiều áp lực, nhưng đồng thời giúp cầu thủ thuộc biên chế Viettel ngày một trưởng thành. Có khó khăn mới có thể tiến bộ. Có gian lao mới biết được sức mạnh của mình tới đâu.

Người hâm mộ hy vọng Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng đội sẽ có thêm một trận đấu hay nữa trước U23 Saudi Arabia. "Tôi chúc cả đội nỗ lực, từng bước một để đạt thành tích cao nhất. Tôi mong Bình vào sân thi đấu hết mình không phụ lòng người hâm mộ", ông Chung khép lại.



Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 23h đêm nay 12/6.