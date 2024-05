Nguyễn Trần Duy Nhất bị võ sĩ 17 tuổi “dọa” hạ knock-out ở ONE Championship

Nguyễn Trần Duy Nhất quyết tâm trở lại sau thất bại

Vào sáng 8/6, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ trở lại sàn đấu ONE Championship gặp đối thủ trẻ Johan Ghazali trong khuôn khổ sự kiện ONE 167 tổ chức tại Impact Arena (Bangkok, Thái Lan). Kể từ tháng 12/2023, sau khi bị Denis Puric hạ knock-out trong một trận kickboxing, Nguyễn Trần Duy Nhất đã không thượng đài. Chàng võ sĩ sinh năm 1989 này quyết tâm trở lại để tìm chiến thắng ở đấu trường khốc liệt ONE Championship.

Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ trở lại sàn đấu ONE Championship vào sáng 8/6 tại Bangkok (Thái Lan) gặp Johan Ghazali

Đặt trên bàn so sánh, tay đấm mang hai dòng máu Malaysia và Mỹ - Johan Ghazali chỉ mới 17 tuổi, kém Duy Nhất rất nhiều năm chinh chiến võ đài. Nhưng anh đang được đánh giá rất cao nhờ lối tấn công quyết liệt, liên tục áp sát, dồn dập, tạo áp lực lên đối thủ.

Thành tích của võ sĩ trẻ này cũng rất ấn tượng, với chuỗi toàn thắng 5 trận, trong đó có 4 chiến thắng knock-out. Đáng chú ý nhất là màn knock-out chỉ trong 36 giây trước Edgar Tabares, một võ sĩ sừng sỏ của hạng cân.

Theo Duy Nhất, điểm mạnh của Johan là sức trẻ, thể lực dồi dào, độ lì, độ chịu đòn, tải đòn cao. Chấn thương cũng chưa có, có thể tải đòn tốt.

"Johan có dòng máu phương Tây, thể hình, thể trạng tốt. Ngoài thể hình, độ sung sức của Johan cũng cao. Là một ngôi sao trẻ đang lên, Johan có sức trẻ, không ngại va chạm, đòn tay tốt. Trong những trận đấu vừa qua, Nhất thấy Johan hạ knock-out đối thủ bằng đòn tay là nhiều", Nguyễn Trần Duy Nhất đánh giá cao về đối thủ.

Nguyễn Trần Duy Nhất quyết tâm trở lại sau thất bại hồi tháng 12/2023.

Chuẩn bị tinh thần để chạm trán một đối thủ mạnh, Duy Nhất đã có phương án của riêng mình để đối phó. Anh chia sẻ: "Trong những trận đấu gần đây, Johan luôn tỏ ra mình là người trội hơn, lấn lướt hơn, từ thể chất, tinh thần cho đến kỹ thuật ra đòn. Nhưng điều đó cũng dẫn đến nhược điểm của Johan là anh đánh không tính toán. Johan đánh bằng sức trẻ, lần nào ra đòn cũng dồn hết ga hết tay, chứ không có tính toán rằng đòn này mình ra bao nhiêu sức. Chuyện này bình thường, các bạn võ sĩ trẻ nhiều người cũng như vậy. Chưa từng bị knock-out, chưa từng biết mùi đòn nặng, thì sẽ chưa hiểu cái cảm giác đó".

Về chiến thuật, Duy Nhất cho biết sẽ đánh tay đôi với Johan từ đầu, sử dụng các đòn đánh có tính toán hơn, chặn lại thế tấn công của Johan bằng việc nhắm đòn nặng vào cằm, vào vùng đầu, vào body. "Cả hai cùng có chiến lược nhập cuộc nhanh, nên Nhất tin rằng trận đấu này sẽ có knockout, chỉ chưa biết là chiến thắng dành cho ai", Duy Nhất nói.

Võ sĩ trẻ "dọa" cho Nguyễn Trần Duy Nhất "đo đài"

Đối mặt với một võ sĩ giàu kinh nghiệm như Duy Nhất, Johan Ghazali cho biết: ""Tôi sẽ nói rằng anh ấy là một võ sĩ có kỹ thuật rất đa dạng. Duy Nhất có thể tung đấm, chỏ, gối, cả những cú đá. Nổi bật nhất là những cú đá cao vào vùng đầu. Tôi đã chứng kiến Duy Nhất thực hiện vài cú đá cao, rõ ràng chúng là những vũ khí nguy hiểm. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị để có cách đối phó, cũng như bất kỳ đòn đánh nào mà Duy Nhất hướng về tôi".

Johan Ghazali “dọa” hạ knock-out Nguyễn Trần Duy Nhất ở ONE Championship



Johan Ghazali nhận thấy mình có lợi thế sức trẻ, sức mạnh và khát khao chiến thắng, anh tin rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình. Tay đấm mang hai dòng máu Malaysia và Mỹ khẳng định: "Sức trẻ của tôi sẽ đóng vai trò lớn trong trận đấu này. Duy Nhất có thể khởi đầu trận đấu nhanh hơn, nhưng tôi sẽ còn duy trì nhịp độ thi đấu rất cao trong suốt cả trận… Tôi trẻ hơn, khỏe hơn, hồi phục nhanh hơn, đó là những lợi thế tôi có thể cam đoan. Trong khi đó, Duy Nhất sẽ dần đuối sức trong các hiệp sau, đủ để tôi có cơ hội knock-out".

Tự tin trước khi bước vào trận đấu, Johan Ghazali quyết tâm hạ knock-out Nguyễn Trần Duy Nhất trong trận thượng đài này.

Anh cho biết: "Tôi tin rằng trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng. Nhưng như mọi lần thượng đài khác, tôi kỳ vọng rằng tôi sẽ có thêm một chiến thắng knock-out, có thể rơi vào hiệp 2 hoặc 3. Dù vậy, nếu cơ hội knock-out đến sớm hơn, tôi sẽ bắt lấy nó. Chẳng gì ngọt ngào hơn một chiến thắng knock-out nhanh gọn".