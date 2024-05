Võ sĩ vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất khoe giọng hát tại gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Nguyễn Trần Duy Nhất nói: “Là một vận động viên, tôi luôn muốn chinh phục những thử thách trong lúc thi đấu. Bởi vậy, khi nghe tên gọi chương trình là Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi rất hi vọng sẽ được vượt qua những thách thức được đặt ra trong cuộc chơi này”.

Anh tiết lộ được vợ ủng hộ và tư vấn trước quyết định tham gia một sân chơi đặc biệt. “Giọng hát tôi chắc chắn không tốt như các ca sĩ gạo gội nhưng thông qua sự nỗ lực và cố gắng, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận Nguyễn Trần Duy Nhất ở một hình ảnh mới hơn” - Duy Nhất nói thêm.



Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. (Ảnh: FBNV)

Tính đến nay, Nguyễn Trần Duy Nhất đã vượt qua nhiều đối thủ để có 7 lần vô địch Muay Thái thế giới - Muaythai World Championship, Huy chương Vàng SEA Games 31, vô địch World Games 2022, giành đai bạc Muay Thai Grand Prix 2022, vô địch IPCC (International Professional Combat Council) tại giải All Star Fight 2023. Bên cạnh Muay Thái, anh còn giành giành đai vô địch võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam - MMA Lion Championship năm 2022.

Ngoài các thành tựu vang dội trên sàn đấu, Duy Nhất còn là một người thầy tận tâm trong việc truyền lửa võ thuật cho thế hệ trẻ. Với vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Muay Thái Việt Nam, anh đào tạo thế hệ võ sĩ trẻ tài năng, tiếp nối những vinh quang của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chia sẻ với Dân Việt, anh cho biết hiện chưa công bố thông tin này với học trò: "Có lẽ học trò sẽ thích thú và bật cười trước quyết định này của thầy. Khi nghe tôi hát, học trò lúc nào cũng cười. Tôi nghĩ học trò sẽ có những phản ứng rất thú vị” - “độc cô cầu bại” nói.

4 gương mặt tham gia "Anh trai vượt chông gai" vừa được công bố: "ST Sơn Thạch, Nguyễn Trần Duy Nhất, Đăng Khôi, Bùi Công Nam (từ trái qua). (Ảnh: NSX)

Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ thêm: "Thi đấu trên võ đài là bản năng, còn về hát, tôi phải hát làm sao khiến đối phương lọt tai nhất. Đặc biệt, phần nhảy, tôi phải nhảy làm sao cho đúng điệu và đẹp mắt. Tôi đang nỗ lực tập luyện ca hát và vũ đạo từng ngày vì nó quá khác với một trận thi đấu trên võ đài.

Tôi hoạt động ở lĩnh vực thể thao vì vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều ý kiến nói rằng khi tôi tham gia chương trình này sẽ không còn nhiều thời gian tập luyện thi đấu thì thành tích không được tốt hơn. Tuy nhiên, lý do thực sự tôi mong muốn khi tham gia chương trình chính là được truyền cảm hứng nhiều hơn về võ thuật đến với những người đam mê võ thuật và cả những người yêu thích ca hát. Từ đó, võ thuật sẽ lan rộng đến mọi người nhiều hơn” - Duy Nhất không ngại những ý kiến trái chiều khi quyết định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (tên gọi tiếng Anh: Call me by fire) phiên bản Việt mùa đầu quy tụ hơn 30 anh tài cùng nhau thực hiện nhiều thử thách để dành suất debut (đầu tiên) trong nhóm nhạc chiến thắng. Chương trình có cách lựa chọn thí sinh cùng format (cấu trúc) tương tự Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Show dự kiến sẽ được phát sóng trên VTV3 lúc 20h - 21h30 bắt đầu từ tháng 6/2024.