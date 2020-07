Nguyên Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột bị kỷ luật vì sai phạm tài chính

Ngày 10/7, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, thi hành kỷ luật đối với đại tá Vũ Hòa Bình - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Năng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột.



UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk họp kỳ 83 xem xét, kết luận một số nội dung theo thẩm quyền.



Theo kết quả xem xét, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, trong thời gian làm Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, ông Bình đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị xảy ra vi phạm quy trình, quy định về quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa ô tô, thanh lý phương tiện tạm giữ và việc sử dụng lao động làm việc tại căng tin đơn vị.

Vi phạm của ông Bình là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, uy tín của ngành và cá nhân ông. Do đó, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật ông Bình bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Nguyên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Ông Nguyên trước đó là Chi ủy viên Chi bộ 4, Đảng bộ Công an TP.Buôn Ma Thuột, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Buôn Ma Thuột.

Thời gian công tác tại Công an TP.Buôn Ma Thuột, ông Nguyên đã tham mưu lãnh đạo ban hành các quyết định tịch thu phương tiện và các quyết định hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định, không tham mưu thành lập hội đồng định giá tài sản để làm căn cứ xác định thẩm quyền trước khi ra quyết định tịch thu đối với một số phương tiện; chỉ đạo cán bộ cấp dưới bổ sung hồ sơ tạm giữ một số phương tiện vi phạm hành chính để làm thủ tục thanh lý không đúng quy định. Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật ông Nguyên bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, tại kỳ họp 83, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng xem xét, yêu cầu một số cá nhân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm như: Ông Đinh Xuân Lương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan Đảng - đoàn thể huyện Ea Súp; Bí thư Chi bộ cơ quan UBKT Huyện ủy Ea Súp; ông Phạm Thế Minh -nguyên Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp M’Đrắk, nguyên Bí thư Chi bộ Công ty Lâm nghiệp M’Đrắk, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk.