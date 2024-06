Nhà bán lẻ nổi tiếng của Thái Lan góp mặt tại Lễ hội du lịch biển Nha Trang 2024

Lễ hội Du lịch biển Nha Trang 2024 nhằm kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu, giới thiệu văn hóa đặc trưng của TP. Nha Trang đến du khách quốc tế, thu hút du khách từ các tỉnh thành khác, và là điểm vui chơi cho người dân địa phương trong mùa hè 2024.

Tối 13/6, Chương trình khai mạc Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024 đã diễn ra, mang đến cho người dân, du khách thập phương những tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc, đi kèm chuỗi hoạt động hấp dẫn tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

Quầy hàng MM Mega Market thu hút nhiều du khách ngoại quốc đến mua sắm.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ.



Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa, xếp sau đó là thị trường Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia.

Với chủ đề "Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng", Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024 có hơn 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại, ẩm thực với không gian hoạt động mở, cùng chuỗi các hoạt động, sự kiện diễn ra xuyên suốt, như Lễ hội trái cây và đặc sản vùng miền, Lễ hội ẩm thực yến sào Khánh Hòa, Lễ hội bia Sài Gòn, Lễ hội Bùn khoáng, Lễ hội Cà phê...

Trong lần tham gia lễ hội này, gian hàng MM Mega Market (MM) quy tụ các sản phẩm nổi bật nhất đến từ Hàn Quốc với giá vô cùng tốt như mì gói Nonshim, tương ớt Gojuchang, rong biển Ottogi, rượu Soju các vị, nhân sâm Hàn Quốc, khăn giấy, sữa tắm Enolis,… MM kỳ vọng thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách Hàn Quốc khi đến tham dự lễ hội và cả những du khách địa phương.

Nhiều sản phẩm Hàn Quốc được trưng bày tại Lễ hội Du lịch biển Nha Trang 2024.

Công ty MM Mega Market Việt Nam ("MMVN"), là thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC. Sau khi thay đổi nhận diện từ Metro Cash & Carry vào năm 2016, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ giá sỉ xoay quanh triết lý 3C, thể hiện tinh thần luôn Đặt khách hàng trong tim (Customer@Heart), Theo đuổi đổi mới không ngừng (Drive Changes) và Hợp tác để thành công (Collaboration).

Là nhà bán buôn bán lẻ tiên phong phát triển chuỗi cung ứng khép kín hiện đại và an toàn "từ Trang trại đến Bàn ăn", sau hơn 20 năm hoạt động và phát triển, MM Mega Market Việt Nam đã mở rộng thành 21 trung tâm Bán sỉ và Siêu thị trên toàn quốc, cùng với 6 Trạm Thu mua và Phân phối hàng hóa, 8 Kho giao hàng (B2B), 2 Kho giao hàng trung tâm với hơn 4.000 nhân viên, 2.000 nhà cung cấp và hàng trăm hộ nông dân đối tác trên toàn quốc. Công ty đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên hàng đầu thông qua các hoạt động về nâng cao giáo dục, sức khỏe, đời sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, và luôn hướng đến các giải pháp tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.