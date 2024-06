Vùng đất nổi tiếng trồng lúa hữu cơ, nuôi rươi, nuôi cáy ở Hải Dương vừa tổ chức ngày hội về đặc sản

Ngày hội nhỏ, ý nghĩa lớn

Diễn ra tại vùng đất có truyền thống khai thác rươi lâu đời của Tứ Kỳ nên lễ hội thu hút đông người dân theo dõi. Điểm nhấn ngày hội là phần thi gặt lúa và thi nấu mâm cơm đặc sản hữu cơ giữa 3 đội đại diện 3 thôn: Thanh Kỳ, An Lao và An Định (xã An Thanh) mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Có mặt tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan chia sẻ cảm nhận khi trở lại với huyện Tứ Kỳ, với ngày hội lúa rươi, đó là sự đổi thay lớn của mảnh đất Tứ Kỳ cũng như vùng quê An Thanh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao giải Mâm cơm sáng tạo nhất cho đội thôn An Lao. Ảnh: N.T

Đến nay, diện tích lúa hữu cơ của huyện Tứ Kỳ đạt 550ha, lớn nhất tỉnh Hải Dương. Ở các vùng lúa hữu cơ, nông dân chủ yếu cấy các giống ST25, J02, nếp và một số giống lúa chất lượng cao. Huyện Tứ Kỳ tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy, nâng diện tích này lên 700ha vào năm 2025.

"Ngày hội nhỏ như thế này nhưng nó mang ý nghĩa, giá trị rất lớn, bởi vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước bối cảnh thách thức rất lớn trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, đôi khi chúng ta bỏ rơi nông nghiệp, bỏ quên người nông dân. Thành ra câu chuyện ngày hội thu hoạch lúa - rươi này mang lại ý nghĩa lớn, khẳng định nông nghiệp hữu cơ là một cuộc cách mạng trong tâm thức và hành động của người làm nông nghiệp, là làm nông nghiệp tử tế, vì sức khỏe và hạnh phúc của người sản xuất và người tiêu dùng. Huyện Tứ Kỳ cần kiên trì mở hướng cho nông nghiệp hữu cơ và lan tỏa câu chuyện làm nông nghiệp vì sức khỏe con người, nông nghiệp vị nhân sinh" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.

Bộ trưởng Hoan cũng đánh giá cao cách làm của Hải Dương trong việc tổ chức lễ hội, vừa là dịp giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đồng thời truyền cảm hứng cho nông dân các vùng, miền trong cả nước về làm nông nghiệp hữu cơ.

"Với tư duy và cách làm mới, nông thôn mới của địa phương sẽ ngày càng nâng cao và có nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản nông nghiệp được đón nhận. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu đổi mới mẫu mã, bao bì, quảng bá thương hiệu để lan tỏa tốt hơn những giá trị của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ" - Bộ trưởng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, đến nay, tỉnh đã phát triển được 8 nhóm nông sản chủ lực với trên 300 sản phẩm OCOP chất lượng cao. Nhiều sản phẩm đã được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, cấp mã số vùng trồng, cấp chứng nhận hữu cơ và các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP... Trong đó, vùng sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy của Hải Dương hiện nay có khoảng 1.000ha, tập trung tại các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Kinh Môn. Năm ngoái, tỉnh Hải Dương thu được khoảng 4.400 tấn lúa hữu cơ, 814 tấn rươi, 59 tấn cáy, đem lại giá trị trên 300 tỷ đồng.

Theo ông Thắng, lễ hội lúa rươi hữu cơ là dịp để các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất nông nghiệp của tỉnh có cơ hội tiếp xúc, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trên mọi miền đất nước nhằm sản xuất và tiêu thụ nông sản hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh vùng nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái

Hội thi gặt lúa thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem, trải nghiệm. Ảnh: N.T

Tại lễ hội, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cho biết, với lợi thế được bao bọc bởi 2 con sông lớn là sông Luộc và sông Thái Bình nên Tứ Kỳ có lợi thế đặc biệt để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Triển khai Đề án "Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, hiệu quả và bền vững, giai đoạn 2021- 2025", đến nay, tổng diện tích sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy của huyện này đã đạt 550ha. Sản lượng rươi đạt 450 tấn/năm, cáy 200 tấn/năm, lúa 3.000 tấn/năm; giá trị sản phẩm đạt từ 400 - 450 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 8-10 lần so với thâm canh vô cơ. Bên cạnh các giống lúa truyền thống, các vùng sản xuất đã canh tác thành công giống lúa ST25. Năm 2022, vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với khai thác rươi, cáy quy mô 137ha thuộc xã An Thanh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Toàn huyện hiện có 12 sản phẩm của vùng sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó có gạo bãi rươi An Thanh, rươi cấp đông, cáy cấp đông… Huyện cũng đã quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm tại các xã An Thanh 405ha, Quang Trung - Nguyên Giáp 140ha, Hà Thanh 70ha, Chí Minh 115ha, Bình Lãng 20ha và từng bước đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi.

Theo bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương, thời gian tới, ngành nông nghiệp Hải Dương sẽ quan tâm chỉ đạo để mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn năm 2030" theo hướng đa tầng, đa giá trị. Từ hiệu quả của mô hình lúa rươi hữu cơ An Thanh, Tứ Kỳ, những năm tới, ngành nông nghiệp Hải Dương sẽ tham mưu cho tỉnh có thêm các cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp nghiệp hữu cơ của địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội lúa rươi hữu cơ huyện Tứ Kỳ năm 2024 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác tiêu thụ giữa các đơn vị, doanh nghiệp với HTX dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh và UBND huyện Tứ Kỳ và trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Cũng dịp này, huyện Tứ Kỳ đã cắt băng xuất bán chuyến lúa rươi hữu cơ vụ xuân năm 2024.