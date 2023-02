Nhà đầu tư BĐS bắt đầu cuộc đua “săn hàng đẹp” đầu năm

Nhà đầu tư vào mùa "săn" căn hộ

Vừa kí xong hợp đồng mua căn hộ tại Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) vào đúng ngày vía Thần Tài, anh Vũ Ngọc Bảo, trưởng phòng tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP.HCM chia sẻ, thay vì thông lệ mua vàng, năm nay hai vợ chồng quyết định xuống tiền mua căn hộ làm của để dành.

"Tôi có khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng vừa hết kỳ hạn, gom các khoản của hai vợ chồng thời gian gần đây cũng có thêm được gần 600 triệu tiền mặt. Vay hai bên nội ngoại một ít là đủ" – anh Bảo nói.

Tương tự, anh Hà Trung Kiên là nhà đầu tư đang có sẵn hơn 4 tỷ đồng và muốn săn tìm bất động sản phù hợp. Anh Trung Kiên cho biết: "Tôi nhận định thị trường sẽ bắt đầu chu kì mới trong năm 2023. Bây giờ là thời điểm không thể đẹp hơn để xuống tiền. 4 tỷ này bao gồm tiền tiết kiệm của tôi và kiều hối người thân gửi về để cùng đầu tư".

Thực tế, kiều hối là dòng chảy ngầm mạnh mẽ trên thị trường TP. HCM thời gian qua. Theo thống kê, trong năm 2022 TP.HCM đã thu hút 6,8 tỷ USD kiều hối chuyển về, dẫn đầu cả nước và một phần không nhỏ trong số này chảy vào bất động sản. Dịp cuối năm, dòng kiều hối tăng cao trở thành lực đẩy quan trọng cho thị trường.

Cùng với đó, thông tin về room tín dụng mới cho năm 2023, lãi suất ổn định, cùng dự báo lạc quan về sự tiềm năng kinh tế Việt Nam đang khiến các nhà đầu tư nhận định hiện tại là "điểm vào" tốt để chờ đón đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường. "Nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội 10 năm mới trở lại 1 lần vào năm 2023, ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản BHS khẳng định.

Các dự báo lạc quan về sự tiềm năng kinh tế Việt Nam đang khiến nhà đầu tư nhận định hiện tại là "điểm vào" tốt để chờ đón đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường

Có niềm tin vào thị trường nhưng nhà đầu tư Hà Trung Kiên chia sẻ, để đảm bảo chắc thắng, người mua cần chọn BĐS đảm bảo dễ thanh khoản. Đây là sản phẩm đảm bảo các yêu cầu về vị trí, hạ tầng và không gian phát triển. Riêng tại TP.HCM, theo anh, các dự án được quy hoạch bài bản tại khu vực TP. Thủ Đức là ưu tiên số 1 trong đầu tư, bởi khu vực này có lực cầu bền vững và nhiều dư địa phát triển trong tương lai.

Vinhomes Grand Park – Tâm điểm giao dịch của khu Đông

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khan hiếm, đại đô thị Vinhomes Grand Park được xem là điểm sáng nổi bật. Thông tin từ nhiều sàn giao dịch trên địa bàn thành phố cho biết, hoạt động mua bán căn hộ tại Vinhomes Grand Park đang chiếm tỷ lệ lớn trong số giao dịch tại TP. Thủ Đức.

"Thành phố Thông minh - Công viên" Vinhomes Grand Park có tổng diện tích lên đến 272ha nằm ở vị cửa ngõ phía Đông TP.HCM và trong tương lai khu vực này sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới đô thị sáng tạo theo quy hoạch phát triển của thành phố. Từ đây, cư dân có thể kết nối dễ dàng với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Bến xe Miền Đông cùng các tuyến đường huyết mạch tới các quận lân cận, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Vinhomes Grand Park nằm tại cửa ngõ phía Đông của TP.HCM và trong tương lai khu vực này sẽ trở thành trung tâm mạng lưới đô thị sáng tạo theo quy hoạch phát triển của thành phố

Thế mạnh nổi bật của Vinhomes Grand Park là hệ thống tiện ích "all in one", đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân. Đặc biệt, đại đô thị này có khu phức hợp công viên quy mô hàng đầu Đông Nam Á với diện tích lên tới 36ha, bao gồm 15 công viên với các chủ đề khác nhau như: công viên ánh sáng, công viên gym ngoài trời, công viên BBQ, công viên dưỡng sinh,...

Bên cạnh đó, Vinhomes Grand Park cung cấp tới cư dân hệ thống tiện ích phân bổ rộng khắp trong khu đô thị bao gồm: 150 sân thể thao như bóng đá mini, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền hơi…; hệ thống hồ bơi ngoài trời cung cấp hàng chục ngàn m2 mặt nước; hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động liên hoàn… Đây là những điểm cộng vàng giúp các dự án tại đây luôn được ưa chuộng và có tính thanh khoản cao.

Vinhomes Grand Park là quần thể công trình tiện ích, cảnh quan, mảng xanh được xây dựng bài bản hàng đầu TP. Thủ Đức

Theo giới đầu tư, những dự án được quy hoạch bài bản, đón đầu tương lai như Vinhomes Grand Park được dự báo sẽ còn nóng hơn trong thời gian tới. Đây không chỉ là chốn an cư đáng mơ ước mà còn là tài sản đem lại lợi nhuận bền vững cho người mua.