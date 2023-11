Nhà giàu thích trồng 4 cây cảnh cát tường ở phòng khách, bảo sao gia đình thịnh vượng, sung túc

Nhà giàu rất chú trọng đến việc trồng hoa và cây cảnh trong phòng khách. Việc này không chỉ tô điểm môi trường, thanh lọc không khí mà thậm chí có thể thay đổi vận mệnh tài chính của gia đình.

Theo đó, phòng khách là một khu vực mở trong nhà, nơi mọi người thường xuyên giao lưu với nhau và các hoạt động giải trí của gia đình về cơ bản được thực hiện trong phòng khách.

Nhà giàu rất chú trọng đến việc trồng hoa và cây cảnh trong phòng khách. Ảnh minh họa tlcinteriors

Trong phong thủy, phòng khách đón Thần Tài. Do đó, việc trang trí, bố trí phòng khách có thể ảnh hưởng tới vận may tài chính của gia đình.



Dưới đây là 4 cây cảnh thường được trồng trong nhà của các gia đình giàu có. Các cây cảnh này đều là biểu tượng của sự may mắn, cát tường nên không có gì lạ khi cuộc sống nhà giàu lại sung túc, phú quý đến thế.

1. Cây cảnh ngọc ngân: Chiêu may mắn, tài lộc

Cây cảnh ngọc ngân hay còn gọi là ngọc bích (tên tiếng Anh Jade plant) là một loại cây bụi. Lá của nó trông giống như ngọc xanh, mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy năng lượng.

Những gia đình giàu có rất thích nuôi một cây trong nhà để làm "vật gia bảo", chấn ải trong phòng khách. Ảnh minh họa transactionswithbeauty

Vỏ cây màu nâu, cành và lá tươi tốt, phát triển tốt. Cây cảnh này có tuổi thọ lên đến cả trăm năm, thể hiện phong thái của một cây cổ thụ có sức sống mãnh liệt, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Bạn có thể kết hợp nó với những chậu hoa gốm tinh xảo, đặt trên bàn nội thất bằng gỗ nguyên khối sẽ mang lại hiệu ứng sang trọng, trang nhã, rất có tính thẩm mỹ.

Tên gọi của cây cảnh đã gợi về tài lộc, thịnh vượng. Những gia đình giàu có rất thích nuôi một cây trong nhà để làm "vật gia bảo", chấn ải trong phòng khách.

Cây cảnh ngọc ngân có thể tô điểm môi trường và nuôi dưỡng con người, làm cho chủ nhân của ngôi nhà khỏe mạnh và lâu dài hơn. Ảnh minh họa transactionswithbeauty

Trong phong thủy, cây cảnh này tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thịnh vượng. Ngoài ra, nó có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Nó có thể tô điểm môi trường và nuôi dưỡng con người, làm cho chủ nhân của ngôi nhà khỏe mạnh và lâu dài hơn.

Nói chung, ý nghĩa của ngọc ngân là rất tốt và phong phú, bao gồm may mắn, giàu có, phú quý, trường thọ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ ngôi nhà khỏi tai họa và xua đuổi những điều xui xẻo.

Cách trồng cây cảnh ngọc ngân:

Phương pháp trồng cây ngọc ngân rất đơn giản, chỉ cần trồng ở nơi đất màu mỡ, thoáng khí. Sau đó đặt nó trên bậu cửa sổ, ban công hoặc mặt bàn hướng về phía Nam để cung cấp nhiều ánh sáng mặt trời.

Càng trồng lâu, cây cảnh càng có vẻ thâm trầm, cổ kính, có giá trị trang trí lớn, trở thành "vật gia truyền" của nhiều gia đình dòng dõi.

Cây cảnh ngọc ngân phát triển rất nhanh. Trong thời kỳ sinh trưởng, bạn cần thường xuyên cắt tỉa những cành mọc lộn xộn để giữ cho cây có dáng đẹp, giảm tiêu hao dinh dưỡng, giúp cho thân chính phát triển mạnh mẽ hơn.

2. Cây cảnh bình an: Mang lại bình yên, an lành

Cây bình an, như tên gọi của nó, có nghĩa là hòa bình và thịnh vượng. Cây bình an là loại cây thân gỗ thường xanh, tán rộng, cành lá xum xuê, cao thẳng, lá hình bầu dục, xanh bóng, mạnh mẽ.

Cây cảnh này phù hợp để bố trí trong phòng khách, ban công và phòng học hay phòng làm việc. Ảnh minh họa Inf.news

Lá của cây bình an có ánh kim loại và hình dáng cao lớn, đem lại vẻ thanh lịch, hoành tráng khi bày trong phòng khách.

Cây cảnh này phù hợp để bố trí trong phòng khách, ban công và phòng học hay phòng làm việc. Nó có thể tăng thêm sức sống cho môi trường, đồng thời có giá trị trang trí cao.

Đúng như tên gọi, cây cảnh bình an có thể mang lại bình an và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Đặt cây cảnh này trong nhà sẽ mang lại cho mọi người cảm giác an toàn, thư thái.

Người giàu trồng cây bình an dường như là hy vọng mang bình an về nhà, đồng thời có thể thu hút tài lộc, mang lại may mắn.

Hơn nữa, cây bình an có thể tỏa ra mùi dầu quế mọi lúc, có tác dụng khử trùng và diệt khuẩn rất mạnh, giúp bầu không khí trong nhà được sạch sẽ, cải thiện phong thủy gia đình, giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Người giàu trồng cây bình an dường như là hy vọng mang bình an về nhà, đồng thời có thể thu hút tài lộc, mang lại may mắn. Ảnh minh họa Inf.news

Cách trồng cây cảnh bình an:

Cây bình an cần được trồng trên đất giàu dinh dưỡng. Trong thời kỳ sinh trưởng, cứ mười ngày cần bón phân một lần và khoảng 3 lần liên tục là đủ.

Tốt nhất nên đặt cây cảnh này ở nơi có nhiều ánh nắng để giúp cây phát triển. Đồng thời nên thông gió môi trường xung quanh để tránh sự xâm nhập của côn trùng.

3. Cây cảnh kim tiền: Hút tài, chiêu lộc

Cây cảnh tiền, cũng như tên gọi, nó có nghĩa là chiêu lộc, sinh tài cho gia đình. Nhiều người sẽ đặt cây kim tiền ở vị trí tài chính trong nhà, điều này có thể đóng vai trò thu hút sự giàu có.

Cành lá của cây cảnh này không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí mà còn làm cho ngôi nhà trông hoành tráng và sang trọng. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này được người dân coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có. Trong những dịp khai trương cửa hàng mới, lễ kỷ niệm của công ty, nhiều người sẽ chọn cây kim tiền làm quà tặng để cầu chúc cho người đối diện một tương lai thịnh vượng.

Cây kim tiền có hình dáng rất đẹp, cao thẳng, lá xanh bóng, giàu sức sống, rất có giá trị trang trí. Đặt nó trong phòng khách, phòng học, ban công hay nơi làm việc đều rất phù hợp.

Cành lá của cây cảnh này không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí mà còn làm cho ngôi nhà trông hoành tráng và sang trọng.

Ngoài ý nghĩa tốt lành, vẻ ngoài đẹp đẽ, cây cảnh kim tiền còn có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Vì vậy, nó còn tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ.

Người giàu rất thích cây cảnh kim tiền. Dù ở nhà hay ở công ty, họ sẽ đặt một chậu kim tiền để hút tài lộc và mang lại may mắn. Ảnh minh họa Inf.news

Cách trồng cây cảnh kim tiền

Cây cảnh kim tiền rất dễ trồng và không yêu cầu cao về đất đai. Nó chỉ cần được đặt ở một khu vực sáng sủa và khuếch tán. Cây cảnh này tương đối chịu lạnh và thường không cần quá nhiều nước.

Người giàu rất thích cây cảnh kim tiền. Dù ở nhà hay ở công ty, họ sẽ đặt một chậu kim tiền để hút tài lộc và mang lại may mắn.

Cây kim tiền cũng rất dễ chăm sóc. Nó thích hợp để phát triển ở những khu vực có độ loạn thị sáng. Cây cảnh cũng tương đối chịu hạn và có thể tồn tại khi khô hạn.

4. Cây cảnh ngũ gia bì: Thu hút tài lộc, thịnh vượng

Cây ngũ gia bì là cây cảnh có lá rất xanh tươi, hình dáng đầy đặn, cành lá xum xuê. Trong phong thủy, cây ngũ gia bì luôn được coi là biểu tượng của sự giàu có.

Cây cảnh này không chỉ mang lại vẻ đẹp ưa nhìn mà còn tượng trưng cho sự nghiệp suôn sẻ, may mắn. Ảnh minh họa Pinterest

Cây cảnh này có nghĩa là thu hút sự giàu có và thu tiền thiên hạ, gom kho báu từ tứ phía. Nhiều doanh nghiệp, công ty sẽ đặt cây cảnh này ở lối vào hoặc bên trong nhà với hy vọng thu hút được nhiều tài lộc.

Cây cảnh này không chỉ mang lại vẻ đẹp ưa nhìn mà còn tượng trưng cho sự nghiệp suôn sẻ, may mắn.

Theo phong thủy, cây ngũ gia bì mang đến sự may mắn và trường thọ. Loại cây này có khả năng hấp thụ chất độc trong không khí và xua đuổi muỗi. Hơn thế nữa, ngũ gia bì còn có nhiều công dụng trong y học.

Ngoài ra, cây cảnh này còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, có thể nói là bậc thầy thanh lọc. Nếu ai đó hút thuốc ở nhà, bạn phải đặt một chậu ngũ gia bì.

Ngũ gia bì thích phát triển trong môi trường nhiều nắng, cũng như nhiều nước và phân bón, nhưng đồng thời nó cũng cần được cắt tỉa cẩn thận. Ảnh minh họa reddit

Cách trồng cây ngũ gia bì:

Cây cảnh này có sức sống mạnh mẽ và không dễ khô héo, có thể thêm ánh sáng cho cuộc sống của bạn thêm vui vẻ, phấn chấn.

Ngũ gia bì thích phát triển trong môi trường nhiều nắng, cũng như nhiều nước và phân bón, nhưng đồng thời nó cũng cần được cắt tỉa cẩn thận.

Nếu quá rậm rạp sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông gió, truyền ánh sáng và làm cho lá chuyển sang màu vàng.