Nằm tại số 179 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, thành phố Huế, cung An Định còn có tên là phủ An Định. Công trình nguy nga, tráng lệ này được xây vào năm 1902, trở thành nơi ở riêng cho hoàng tử Nguyễn Phúc Bửu Đảo, sau là vua Khải Định. Nhà hát Cửu Tư Đài là một trong những công trình nổi bật nằm trong khuôn viên cung An Định.