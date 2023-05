Nhà khoa học trẻ với 45 bài báo quốc tế

Khi xác định theo nghề giáo, PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn luôn tâm niệm học tập và nghiên cứu là chặng đường vô cùng gian nan, khổ công rèn luyện, nhiều chông gai nhưng cũng rất tự hào. Với thầy, động lực để đến với các nghiên cứu khoa học chính là niềm đam mê và sự quyết tâm của bản thân, đặc biệt là được góp sức mình vào sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà.

Hành trình đó dù còn nhiều khó nhọc, nhưng PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn luôn hạnh phúc vì niềm vui giản đơn khi được đứng trên giảng đường, được truyền lửa cho biết bao thế hệ học trò về tri thức về khoa học công nghệ. Thầy luôn trăn trở tìm tòi kiến thức, học hỏi các thế hệ đi trước, giao lưu với các chuyên gia trong và ngoài nước; tiếp cận và tìm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nhằm truyền đạt kiến thức thực tiễn cho sinh viên; cần mẫn gieo những hạt giống tốt tươi lên luống cày chữ nghĩa; gieo niềm đam mê tìm tòi, nghiên cứu và khám phá những chân trời khoa học tri thức; truyền sức trẻ, sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình trên chặng đường nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn- giảng viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn tận tụy với nghề trồng người. Ảnh: Haui



Đối với thầy, kết quả nghiên cứu luôn được gắn với đào tạo và nhu cầu thực tiễn; là nhiệm vụ không thể tách rời, có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Các kết quả nghiên cứu khoa học luôn được thầy lồng ghép đưa vào bài giảng, vì thế các bài giảng trở nên hấp dẫn hơn, các kiến thức luôn được cập nhật gắn với thực tiễn sinh động của cuộc sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Và ngược lại, chính những thắc mắc của sinh viên trong quá trình giảng dạy, trao đổi, cùng phân tích những vấn đề còn tồn tại là động lực thúc đẩy thầy thực hiện những đề tài nghiên cứu mới.

Nhắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn là nhắc tới những đề tài có ý tưởng đổi mới, sáng tạo và đem kiến thức ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, thầy phát triển các hướng nghiên cứu, tập trung giải quyết các vấn đề về công nghệ gia công tiên tiến, chủ yếu là công nghệ bột trộn vào dung dịch điện môi trong gia công xung định hình, rung động tích hợp trong gia công tia lửa điện, điện cực phun phủ trong gia công xung định hình.

Giảng viên Nguyễn Hữu Phấn là một trong những Phó giáo sư trẻ nổi bật của Đại học Công nghiệp Hà Nội với 01 đề tài cấp Bộ do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ; 02 đề tài cấp Bộ Công Thương; 01 đề tài cấp Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đặc biệt, thầy đã công bố gần 80 bài báo trong nước và quốc tế (trong đó có 45 bài báo ISI/SCOPUS, H-index 17).

PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn (thứ hai từ bên phải) nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022. Ảnh: Haui

Các bài báo của thầy được giới chuyên môn đánh giá cao ý nghĩa khoa học về mặt học thuật cũngnhư tính ứng dụng khả thi của nghiên cứu vào thực tiễn, như: "Multi-objects Optimization in Μ-Edm Using Alcrni Coated Tungsten Carbide Electrode for Ti-6al-4v" trên Tạp chí The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (SCIE,Q1,IF=3.2) năm 2022, "Effect of ultrasonic low frequency vibration and its direction on machinability in WEDM process" trên Tạp chí Materials and Manufacturing Processes (SCIE,Q1,IF=4.6) năm 2021, "Multi- Object Optimization In EDM Using AlCrNi Coated Electrode" trên Tạp chí The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (SCIE,Q1,IF=3.2) năm 2021, "Multi-objective optimization in titanium powder mixed electrical discharge machining process paramaters for die steels" trên Tạp chí Alexandria Engineering Journal (SCIE,Q1,IF=6.6) năm 2020,…

Những công trình, nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn đã trở thành tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ đối với giới nghiên cứu trong nước mà còn các học giả nước ngoài khi tìm hiểu về các vấn đề kỹ thuật cơ khí (khuôn mẫu, dụng cụ, sản phẩm y sinh,…). Bên cạnh đó, thầy còn tích cực tham gia Hội nghị khoa học quốc tế, đặc biệt là các Hội nghị tổ chức ở nước ngoài để mở rộng hơn mối quan hệ, hợp tác và phát triển các định hướng nghiên cứu mới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn đại diện nhóm tác giả nhận giải Ba Giải thưởng VIFOTEC năm 2021. Ảnh: Haui

Đặc biệt, năm 2021, công trình "Nghiên cứu chế tạo lớp phủ để nâng cao chất lượng bộ truyền bánh răng" của PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn và nhóm nghiên cứu đã xuất sắc đạt giải Ba - Giải thưởng VIFOTEC do Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học với những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, đã và đang được áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam.

Trong suốt 16 năm gắn bó với nghề giáo bằng sự tâm huyết, tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực, PGS.TS Nguyễn Hữu Phấn nhiều năm là giảng viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bộ Công Thương, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen và vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Có thể nói, nghiên cứu khoa học với thầy tự nhiên như hơi thở cuộc sống, như một mạch nguồn sáng tạo dạt dào chảy bền bỉ trên cung đường nghề giáo. Mái nhà chung Đại học Công nghiệp Hà Nội là một mối duyên trong cuộc đời này, là vô vàn câu chuyện và kỉ niệm không bao giờ quên của những chuyến đò đã đưa biết bao con thuyền ra biển lớn. Là lòng biết ơn chân thành tới những người thuyền trưởng can trường, tinh tường am hiểu, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu. Là lời cảm ơn yêu quý nhất tới đồng nghiệp đã cùng nhau sát cánh, giúp đỡ, đồng hành, xây dựng nên các nhóm nghiên cứu nổi bật. Đặc biệt là lớp lớp học trò tâm trí sáng ngời, ngày càng trưởng thành về học vấn và nhân cách là nguồn động lực tiếp thêm tình yêu với nghề, niềm đam mê nghiên cứu khoa học, để thầy tiếp tục được làm việc, được cống hiến hết mình trên hành trình gieo chữ, xây nền đắp móng cho các công trình nghiên cứu khoa học.

Năm 2023 - tròn 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam và Kỷ niệm10 năm ngày 18/5 trở thành Ngày truyền thống của ngành khoa học và công nghệ, lời dạy của Bác đến nay đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ của đất nước. Kính chúc đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thật nhiều sức khoẻ, giàu năng lượng và thành công trên con đường lao động sáng tạo và thúc đẩy sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ nước nhà đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững vì một nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh.