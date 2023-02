Nhà sản xuất Trịnh Tú Trung đóng phim đam mỹ Thái cùng dàn nam thần gen Z

Punk Spy là một bộ phim đam mỹ đan xen hành động do Thái Lan sản xuất sẽ được ghi hình vào tháng 5 và phát sóng vào cuối năm nay trên đài truyền hình lớn của Thái Lan, kèm theo đó là một phiên bản điện ảnh đặc biệt sẽ phát trên các nền tảng quốc tế.



Punk Spy quy tụ dàn diễn viên đình đám đang sở hữu lượng fan hâm mộ "khủng" như: Tommy Sittichok, Thomas Chungmarinat, Leo Peerapun, Tai Thanapat, Poppy Pyramid...

Trịnh Tú Trung là diễn viên Việt Nam duy nhất góp mặt trong dự án lần này. "Sau nhiều lần phải từ chối vì đại dịch thì bây giờ tôi mới có dịp quay trở lại với điện ảnh Thái Lan bằng một dự án rất thú vị. Vẫn là một vai diễn hài hước nắm giữ tiếng cười của bộ phim nhưng có một điều khiến tôi lo lắng hơn cả là toàn bộ phần thoại của mình sẽ được thực hiện bằng tiếng Thái và xuyên suốt bộ phim. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất để không ảnh hưởng đến bạn diễn cũng như tiến độ của bộ phim", nam diễn viên chia sẻ.

Với tư cách một nhà sản xuất, Trịnh Tú Trung cho biết, nếu bộ phim được đón nhận ở Việt Nam thì anh sẽ trình chiếu chính thức ở hệ thống rạp trên toàn quốc cùng buổi ra mắt, gặp mặt người hâm mộ với dàn diễn viên của phim.

Buổi định trang và chụp hình kéo dài 12 giờ đồng hồ với ê-kíp hơn 50 người luôn diễn ra trong không khí chuyên nghiệp và vui vẻ để mang lại hiệu quả tốt nhất. Chỉ ngay trong buổi chiều cùng ngày, hashtag mà ê-kíp đưa ra #punkspyfitting đã chiếm ngay vị trí thứ 3 trending những thông tin "hot" nhất trong ngày trên Twitter Thái Lan là một tín hiệu đáng mừng.

Trịnh Tú Trung chia sẻ với Dân Việt, đây là lần đầu tiên anh chính thức gặp gỡ dàn "trai đẹp" gen Z của bộ phim nên rất háo hức. Ngược lại các bạn cũng rất tò mò về Việt Nam nơi mà thời gian gần đây dàn sao Thái Lan nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trước đây Trịnh Tú Trung cũng đã có dự án liên quan đến xứ sở chùa Vàng Side seeing the movie (tên tiếng Việt Là mây trên bầu trời của ai đó) do Trịnh Tú Trung sản xuất là bộ phim Việt Nam đầu tiên được thực hiện 100% tại Thái Lan với ê-kíp Thái Lan cùng các diễn viên trong và ngoài nước như Push Puttichai của Chiếc lá cuốn bay, nam thần August Vachiravit, James Bhuripat, NSND Hồng Vân, Trịnh Tú Trung, Ngọc Lan Vy, Hải Triều, Nhâm Phương Nam, Lâm Bảo Châu, Lưu Đông, Quỳnh Lý... Bộ phim được trình chiếu tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các nước châu Á trong mùa hè 2020. Phim do đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Tâm phối hợp cùng đạo diễn Thái Lan Thanadet Pradit thực hiện với 100% ê-kíp của Thái Lan.