Ariana Grande (29 tuổi) bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí khi còn là một thiếu niên. Cô trở nên nổi tiếng qua vai diễn Cat Valentine trong series phim của Nickelodeon "Victorious". Sau khi chuyển sang diễn xuất, Ariana Grande đã trở thành một trong những ngôi sao âm nhạc hàng đầu. Gần đây, một bộ sưu tập video từ những chương trình mà cô tham gia khi còn trẻ đã "bùng nổ" trên mạng xã hội và có các cáo buộc rằng, Nickelodeon cố ý quay những cảnh có yếu tố "kích dục".

Trong các cảnh quay được ghi lại khi cô mới 16 tuổi, có thể thấy Ariana Grande nói về việc lưỡi của cô bị kẹt, sau đó cô đưa ngón tay trỏ vào trong miệng. Ngoài ra, những cảnh như đưa ngón chân vào miệng, tự đổ nước từ chai lên người trong tư thế nằm ngửa... cũng bị cư dân mạng lên án.

Nhà sản xuất xin lỗi vì để Ariana Grande quay cảnh "nhạy cảm" trá hình khi còn là sao nhí

Ariana Grande bị ép buộc quay các cảnh "tình dục trá hình" khi còn là sao nhí. Ảnh: NYP.

Ngày 20/3, nhà sản xuất của Nickelodeon là Dan Schneider đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút trên kênh YouTube của mình do BooG!e, người đóng vai T-Bo trong "iCarly" thực hiện. Tại đây, nhà sản xuất này chia sẻ thẳng thắn về một số cáo buộc được đưa ra chống lại ông. Cụ thể, series tài liệu mới ra mắt của Investigation Discovery mang tên "Quiet on Set: Mặt tối của các chương trình thiếu nhi", trong đó "tố" Dan Schneider có những hành vi không đúng đắn khi thực hiện các chương trình.

"Đối mặt với những hành vi trong quá khứ của mình, tôi thấy xấu hổ và hối hận. Tôi chắc chắn nợ một số người một lời xin lỗi", Schneider nói. Nhà sản xuất này từng yêu cầu các thành viên ê-kíp làm phim phải mát-xa cho ông trên phim trường

"Tôi xấu hổ vì đã làm điều đó. Tôi xin lỗi mọi người vào tình huống đó", ông nói.

Schneider cũng xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng từ cách cắt ghép hoặc yêu cầu diễn xuất "người lớn" trong phim dành cho thiếu nhi. Vấn đề này được đề cập trong "Quiet on Set" khi các cảnh trong một số chương trình Schneider sản xuất như "The Amanda Show", "All That", "iCarly", "Victorious" và "Sam & Cat" bị chỉ trích vì lạm dụng các diễn viên thiếu nhi.

Dan Schneider (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng ê-kíp làm phim của Nickelodeon. Ảnh: NYP.

Tuy vậy, trước đó vào ngày 19/3, đại diện của Schneider đã phủ nhận tất cả những cáo buộc mà chương trình "Quiet on Set" đưa ra. "Tất cả mọi thứ đã xảy ra trong các chương trình mà Dan đã điều hành đã được xem xét kỹ lưỡng bởi hàng chục người lớn tham gia và được phê duyệt bởi hãng truyền hình. Nếu có vấn đề thực sự với các cảnh bị cáo buộc là có "tính dục", chắc chắn chúng sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, chúng vẫn được phát sóng liên tục trên toàn thế giới và được cả trẻ em và phụ huynh thích thú".

Nickelodeon đã thống trị truyền hình dành cho trẻ em vào những năm 1990 và 2000, nhưng đằng sau hiện tượng văn hóa đó, có không ít những lo ngại về việc quấy rối tình dục, lạm dụng và môi trường làm việc độc hại.

Trong series tài liệu mới gồm bốn phần của Investigation Discovery mang tên "Quiet on the Set: Mặt tối của các chương trình thiếu nhi" ra mắt vào ngày 17/3, các ngôi sao nhí hiện đã trưởng thành của Nickelodeon và các thành viên ê-kíp chia sẻ những trải nghiệm tồi tệ khi làm việc trên nhiều series của Nickelodeon, nhiều trong số đó do Dan Schneider quản lý.

Schneider đã là người sáng tạo hàng đầu của mạng lưới trong ba thập kỷ, làm việc cùng các ngôi sao như Ariana Grande, Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears, Victoria Justice, Jeanette McCurdy, Drake Bell, Josh Peck và Miranda Cosgrove.