Nhà sáng tạo nội dung GenZ Mèo Sợ Yêu thành công với kênh về thể thao điện tử

Mèo Sợ Yêu tên thật là tên thật là Ngô Thị Thu Thảo nổi tiếng trên cộng đồng game thủ FreeFire từ năm 2021. Tuy nhiên ít ai biết rằng, Mèo Sợ Yêu từng trải qua rất nhiều khó khăn để có được thành công như thời điểm hiện tại. Hãy cùng trò chuyện với cô nàng này để biết được bí quyết thành công trong ngành sáng tạo nội dung YouTube, TikTok…

Ảnh NVCC.

Chào bạn, cơ duyên nào đã dẫn bạn đến nghề sáng tạo nội dung trên YouTube, TikTok? Trước đó, bạn đã làm những nghề gì?

Tôi sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, sau đó năm đã theo gia đình chuyển vào Bình Phước để sinh sống. Trước khi đến với công việc sáng tạo nội dung, chủ yếu làm các việc như bán hàng, phục vụ... Trước đó, từ khi đi học tôi đã làm quen với công việc sáng tạo nội dung. Năm lớp 11, tôi đã quay một video vui trong game để up lên mạng, nhưng không ngờ nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn. Rồi một video, hai video,… từ từ tôi quay nhiều video hơn, cũng như nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng hơn. Từ đó, tôi định hướng sẽ chuyên tâm hơn, đầu tư chỉn chu hơn vào các nội dung làm ra.

Ảnh NVCC.

Được biết, hiện bạn đang sở hữu kênh TikTok gần 2 triệu người theo dõi và kênh YouTube hơn 1.6 triệu lượt đăng ký. Vậy việc tạo nhiều nội dung cùng lúc liệu có mang đến áp lực?

Thật sự, với tôi được tạo nhiều nội dung trên nhiều nền tảng chính là may mắn. May mắn là tôi được sáng tạo ở khắp nơi, không giới hạn, nhưng may mắn đó cũng tạo nên áp lực rất lớn, vì việc phải tạo ra nhiều nội dung khác nhau để người xem thích thú, không nhàm chán mang đến thử thách rất lớn, đôi khi là mất ngủ.

Nhưng sau tất cả mọi khó khăn, mỗi một video sau khi đăng tải lên nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi là hoàn toàn xứng đáng. Đôi khi tôi hay nói đùa với người xem, nếu quả thật mất ngủ liên tiếp mà toàn nhận được hơn triệu lượt xem cho mỗi video thì dù có không ngủ được cả tháng vẫn có sức khoẻ mà "chiến đấu".

Ảnh NVCC.

So với các công việc trước đây, theo bạn việc sáng tạo nội dung có khó hơn?

Theo tôi công việc việc nào cũng có những khó khăn nhất định. Ví dụ như bán hàng, doanh số có tốt, nhưng vẫn phải gặp khách hàng khó tính. Để bán được một đơn hàng, phải tư vấn rất nhiều, nhưng mà cuối cùng bị bùng hàng thì quả thật giống như mọi công sức vứt bỏ hết. Còn về sáng tạo nội dung, phải suy nghĩ liên tục cả ngày cả đêm để làm ra cái mới để chinh phục khán giả là một điều hết sức đau đầu. Đặc biệt hơn, khi làm sáng tạo nội dung, tôi còn phải thật sự cẩn thận, vì nếu không có thể mất kênh bất cứ lúc nào. Khi ấy, mọi công sức từ trước đến nay xem như vứt bỏ sạch.

Ảnh NVCC.

Vậy tiêu chí khi bạn thực hiện một video là gì? Có bao giờ bạn cảm thấy bí ý tưởng hay không?

Tôi không đặt ra bất kỳ tiêu chí cố định nào khi làm video. Mọi thứ đến đa phần dựa vào yếu tố cảm xúc và bất ngờ. Bởi theo tôi, khán giả ngày nay rất "tinh" nếu làm nội dung theo kịch bản cố định có sẵn từng chi tiết, đôi khi khán giả sẽ không thích, đặc biệt khi người theo dõi tôi còn khá trẻ, vì vậy nếu không tạo ra được nội dung thu hút, chắc chắn họ sẽ không ủng hộ trong thời gian tới.

Ảnh NVCC.

Về ý tưởng sáng tạo, mặc dù chỉ là những mẹo cơ bản khi chơi game, những tình huống éo le, hài hước nhưng không phải không bí ý tưởng. Có rất nhiều lần tôi bị bí ý tưởng, mỗi lần như thế tôi thường không làm được gì và cảm thấy như người mất hồn. Những lúc đó, tôi thường ngồi một mình suy nghĩ lại vì tôi biết có cố ép thì cũng không thể nghĩ ra được gì.

Cảm ơn Mèo Sợ Yêu vì những chia sẻ hữu ích!