Nhà thầu khi thi công gần như đã bỏ qua các quy định về an toàn giao. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.

Nhà thầu thi công mở rộng quốc lộ 39A đang “xem thường" quy định về an toàn giao thông?

Liệu với những cọc tiêu được đặt cho có lệ, dây căng tạm bợ thì có đảm bảo cảnh báo, chưa nói đến đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường quốc lộ 39A đang thi công hay không? Phải chăng đến khi xảy ra những chuyện không may, nhà thầu và các cơ quan chức năng mới nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp an toàn? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin đến quý độc giả.