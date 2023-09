Khu vực nút giao Ngọc Hồi – Giải Phóng luôn có lưu lượng xe rất cao. Tình trạng giao thông phức tạp, ùn tắc tại đây diễn ra hàng ngày.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân do đây là nút giao cắt của các tuyến đường lớn như Vành Đai 3 – Pháp Vân – Giải Phóng, bao gồm hỗn hợp nhiều loại xe nên tình hình giao thông luôn ở mức cao.



Nhưng từ lâu, một phần lòng đường tại khu vực này bị chiếm dụng làm nơi taxi, xe ôm đậu đỗ. Bên cạnh đó là việc hàng quán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Việc di chuyển của các phương tiện khác vì thế trở nên khó khăn.

Đặc biệt là đối với người đi bộ khi phải đi ra giữa đường, sát cạnh với các phương tiện cỡ lớn.

Người đi bộ phải xuống lòng đường, sát cạnh các xe khổ lớn

Ghi nhận của PV cho thấy, lộn xộn nhất phải kể đến là khu vực cổng C1, Bến xe Nước Ngầm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tại đây, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị và cản trở giao thông diễn ra phức tạp.

Lưu lượng phương tiện rất đông đúc, cộng với lượng lớn hành khách ra vào bến nên nhiều xe taxi, ôm công nghệ, truyền thống ngang nhiên dừng đỗ để mời chào, chèo kéo khách ngay bên ngoài đường. Tình trạng này diễn ra cả vào ban ngày lẫn buổi tối.

Hình ảnh nhếch nhác trên vỉa hè tuyến Ngọc Hồi

Có thời điểm, gần 1 nửa lòng đường không thể sử dụng do bị chiếm dụng làm nơi bắt khách của xe dịch vụ, hàng quán.

Anh Nguyễn Văn Chính, nhà nằm ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, ngay cả điểm đón khách của xe buýt cũng bị chiếm dụng.



Anh Đặng Gia Minh trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, tại công bến xe Nước Ngầm có rất đông người dân tới bắt xe. Vì vậy, xuất hiện nhiều quán ăn, trà đá lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán. Khiến những đi bộ muốn vào bến thì buộc phải đi xuống lòng đường.

Mặt khác, sau khi buôn bán xong các hàng quán này cũng không thường xuyên dọn dẹp khiến nơi đây rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường bị chiếm dụng, mất công năng phục vụ giao thông

Đáng nói, tình trạng mất trật tự đô thị, cản trở giao thông nêu trên đã được chính quyền địa phương nắm bắt và xử lý. Nhưng chỉ cần lực lượng chức năng rời đi, hình ảnh nhốn nháo tại khu vực này là đâu vào đấy.

Cụ thể, ngày 12/9, lực lượng Công an phường Hoàng Liệt có mặt và yêu cầu tất cả phương tiện đang dừng đỗ phải di chuyển, trả lại mặt đường cho phương tiện lưu thông.

Đồng thời yêu cầu các chủ quán cóc tháo dỡ toàn bộ ô dù, bàn ghế nhường vỉa hè cho người đi bộ. Khu vực ngay lập tức thông thoáng trở lại, các phương tiện lưu thông qua nút giao dễ dàng hơn dù đang là giờ cao điểm.

Khi có lực lượng chức năng, khu vực mới thông thoáng

Thế nhưng ghi nhận ngày 15/9 của PV cho thấy, vỉa hè, lòng đường quanh cổng C1, bến xe Nước Ngầm đã bị lấn chiếm trở lại.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn

Chia sẻ với PV, một cán bộ Công an phường Hoàng Liệt cho biết, do lực lượng mỏng phải phân chia nhiều địa bàn nên việc giám sát tái vi phạm gặp nhiều khó khăn. Do đó, để giải quyết triệt để điểm nóng, cần có sự phối hợp của cả các lực lượng trật tự quận Hoàng Mai, cũng như lực lượng Thanh tra giao thông.