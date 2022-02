Nha Trang: Kỳ lạ loài cá nghe tên có vẻ sợ nhưng ăn vào thịt thơm, ngon, ngọt khó quên

Ẩm thực Nha Trang: Cá tà ma – đặc sản có một không hai của thành phố biển

Tà ma là một loại cá sống nhiều ở biển Nha Trang, da có vảy màu nâu đen, thân dẹt, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Theo người dân ở đảo, sở dĩ loài cá này có tên tà ma là do chúng sống chủ yếu ở các gành rạn, rất lanh khôn, khó đánh bắt, nên dân gian gọi như vậy chứ không thể giải thích cặn kẽ được.

Cá tà ma - đặc sản độc lạ của ẩm thực Nah Trang. Ảnh: khamphaamthuc.

Ăn cá tà ma tùy theo mùa. Để hợp khẩu vị, mùa đông người dân ở đây thường dùng món nướng. Mùa hè nắng nóng thì nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo.

Để thưởng thức trọn vị ẩm thực Nha Trang trong chuyến du lịch của mình bạn có thể dùng món cá tà ma nấu canh chua lá giang. Cá được làm sạch, nạo bỏ hết vảy, cắt thành từng khúc sắp nguyên hình lên đĩa. Lá giang chọn sẵn phần non một đĩa to, một nồi nước đun sôi trên bếp ga mini, có nhiều gia vị đính kèm như thơm (dứa), me, một chén muối ớt…



Khi nước trên bàn đã sôi, thả cá vào nồi đậy nắp lại, đợi khoảng 5 phút nước sôi đều rồi mở nắp, vò lá giang đã chuẩn bị bỏ vào. Mười phút sau, khi cá đã chín, nêm thêm các gia vị đã chuẩn bị sẵn, là đã có một nồi canh chua ngon lành bốc khói.

Món ẩm thực Nha Trang du khách không thể bỏ qua . Ảnh: dulichnhatrang.

Canh chua cá tà ma tỏa mùi thơm dịu. Hương cá hòa quyện hương lá giang theo làn gió nồm bay khắp quán làm những khách bàn bên cũng nôn nao dạ dày. Thịt cá chín chuyển từ màu trắng đỏ sang màu trắng, săn chắc, trên nồi nước có những váng mỡ cá liu riu…

Đặc biệt, làm cá tà ma là không được bỏ ruột vì ruột cá tà ma nhiều và ngon hơn cả ruột gà, chỉ cần làm sạch ruột, xắt nhỏ và xào cùng chút dầu là bạn đã có ngay một món khai vị nhâm nhi.Thịt cá tà ma chế biến xong có màu trắng tươi, không tanh, vị dai và rất ngọt. Đặc biệt cá tà ma nấu chua dùng kèm với cơm nóng và một chén mắm chấm cá, chỉ đơn giản như thế là đã có một món đặc sản đãi khách đến chơi rồi.

Cá tà ma tạo nên nhiều món ngon của ẩm thực Nha Trang. Ảnh: amthucnhatrang.

Với du khách, những người được ăn cá tà ma đều xem món ẩm thực Nha Trang này là một thức ngon, không đụng hàng với bất kỳ loại cá nào trong đất liền. Với người dân Lý Sơn, họ luôn xem đây là món đặc sản quê hương dùng để mời khách, nhất là lâu lâu có dịp bạn bè thân thiết đến đảo.

Ăn cá tà ma ta cảm nhận được cái dai, ngọt của thịt cá. Đặc biệt phần lườn được xem là chỗ ngon hiếm, ai cũng tranh thủ gắp một ít để thưởng thức vị béo rất riêng. Có thể ăn cá tà ma nóng hôi hổi trên bếp, vừa thổi vừa ăn, vừa húp.

Cũng có thể gắp phần thịt cá để ra riêng một cái đĩa dầm nước mắm cá cơm nguyên chất cho thấm rồi ăn, sẽ đậm đà hơn. Ngoài ra, canh chua cá tà ma có thể ăn kèm với bún tươi thay cơm. Thịt cá tươi thơm ngon nên nước canh chua cũng không kém phần hấp dẫn.