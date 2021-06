Nhà trừ tà 'du hành thời gian' tuyên bố từng quay trở lại năm 1980 bằng tàu điện ngầm

Paul Devlin nói rằng anh ta đã bị hút vào một dòng xoáy bí ẩn.

Paul Devlin tuyên bố rằng anh đã bị hút vào một dòng xoáy bí ẩn trên tàu điện ngầm London khi đang đi làm và lạc về khoảng thời gian 40 năm trước trong quá khứ.

Anh ta nói rằng mình đã xuống tàu điện ngầm ở Victoria và ngay lập tức cảm thấy lo lắng vì có điều gì đó không ổn.

Paul, một thầy tu theo đạo phật và là nhà trừ tà ngoài đời thực, nhận thấy bầu không khí có cảm giác khác lạ và bị ấn tượng bởi sự trống trải của nó mặc dù đang là giờ cao điểm.

Thật kỳ lạ, những chiếc thang cuốn có vẻ gì lạ. Khung cảnh khiến anh nhớ đến 'cú trượt thời gian' rùng rợn trên chương trình YouTube The Angel and the Exorcist.

Nói chuyện với nhà ngoại cảm Samantha Jayne, anh cho biết: "Tôi xuống tàu ở London Victoria như tôi đã làm mỗi ngày và rẽ trái lên thang cuốn."

"Những chiếc thang cuốn tại đây vốn thường bẩn thỉu, đầy rác thải. Nhưng hôm nay chúng giống như những chiếc thang cuốn hoàn toàn mới."

Paul nói rằng khi anh ấy quay trở lại thời điểm hiện tại, hành khách bắt đầu 'xuất hiện'

Nhà ga gần như trống rỗng, ngoại trừ một hành khách trên thang cuốn đối diện, người đang nhìn anh ta với vẻ mặt hoàn toàn sốc.

Anh ấy mô tả mình đang đội một chiếc mũ lưỡi trai denim và áo khoác hợp thời, anh nói đùa rằng mình lấy cảm hứng phong cách từ boyband Bros.

Paul cho biết: "Anh chàng này nhìn tôi như thể muốn nói:'Bạn ăn mặc thật hài hước.'"

"Sau đó, tôi đến đầu thang cuốn, có một mái vòm bằng kính và mọi thứ đều im lặng. Không có âm thanh nào cả".

Paul nói thêm: "Khi bước ra ngoài, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không ở trong thời đại của mình".

Cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái hoảng sợ, anh ấy nghĩ: "Mình cần phải quay lại vị trí cũ. Mình cần quay lại sân ga."

Giải thích về cách quay trở lại thời hiện đại, Paul nói với Samantha rằng anh ấy có ý nghĩ nếu quay lại nhà ga, anh có thể quay trở lại nhà của mình.

Paul giải thích: "Lý thuyết của tôi là nếu tôi đi lên đường tàu và quay lại, điều đó sẽ thay đổi dòng thời gian."

Anh ta bắt một chuyến tàu đến Pimlico trước khi quay lại, đồng thời lưu ý rằng chuyến tàu "không có người" - nhưng sau đó một điều thực sự kỳ lạ đã xảy ra.

Paul tuyên bố: "Khi chúng tôi quay trở lại London, mọi người chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên tàu cho đến khi tàu hết chỗ."

"Tôi đã xuống tàu và rất vui khi nhìn thấy chiếc thang cuốn bẩn thỉu thân thuộc."

Và nếu bạn nghĩ điều đó thật đáng sợ, thì Samantha đã chia sẻ trải nghiệm du hành thời gian còn đáng sợ hơn.

Cô kể về việc mình đang dẫn đầu một cuộc điều tra tâm linh bên trong pháo đài lịch sử ở Portsmouth, bỗng nhiên hành lang u ám của căn hầm trở nên thật sống động với những ngọn đuốc cháy cùng những cái đầu bị chặt đứt.

Cặp đôi đã nói về trải nghiệm của họ đối với du hành thời gian, các chiều không gian song song và déjà vu trên kênh YouTube The Angel and The Exorcist.

Paul có 26 năm kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề siêu nhiên, đồng thời cũng là một nhà trừ tà theo đạo Phật.