Nhạc kịch chuẩn Broadway “gây sốc” với việc sử dụng phục trang tái chế từ nhựa và vải jeans

Nhạc kịch Shrek: The Musical tái xuất với 5 đêm diễn

Sau thành công của nhạc kịch Shrek: The Musical 2023, đánh dấu năm thứ 3 trên hành trình đưa nghệ thuật và nhạc kịch chuẩn Broadway đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam, Shrek: The Musical trở lại với một diện mạo mới mang tên Shrek: On National Tour. Đây là một vở nhạc kịch chuẩn Broadway được mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam.

Hình ảnh trong nhạc kịch "Shrek: On National Tour" sẽ được biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM tới đây. Ảnh: NSX

Nhạc kịch Shrek: On National Tour sẽ được biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là tour diễn dài, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của với 5 đêm diễn, 13.450 ghế.

Lần trở lại thứ hai này, thông điệp chủ đạo mà Shrek: On National Tour mang lại chính là sự bình đẳng. Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Với Shrek: On National Tour, nghệ thuật góp phần xóa tan khoảng cách thế hệ và kết nối trái tim mọi người. Vì vậy, đây là vở nhạc kịch rất phù hợp để cả gia đình cùng đón xem trong mùa hè 2024.

Shrek: On National Tour không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch mà là cả một dự án mang nhiều giá trị ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú dành cho các bạn trẻ diễn viên không chuyên; tạo điều kiện cho các bạn được tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với các chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành.

Các diễn viên tham gia vở nhạc kịch sẽ sử dụng trang phục từ đồ tái chế. Ảnh: NSX

Ngoài ra, trang phục của vở nhạc kịch Shrek 2024 được tái chế từ vật liệu như nhựa và vải jeans cũ để tạo ra chất liệu vải mới. Không những thế, vải sợi tự nhiên như bông và tơ tằm được sử dụng trong sản xuất trang phục, đảm bảo tính ứng dụng cao và độ thoáng mát cho các diễn viên trong suốt quá trình diễn xuất. Những nỗ lực này không chỉ làm tăng thêm giá trị bền vững cho vở nhạc kịch mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc giữ gìn hành tinh xanh.

"Mặc dù, đây là năm thứ 2 chúng tôi mang nhạc kịch Shrek lên sân khấu nhưng thách thức lớn nhất của chúng tôi chính là việc làm sao để lần này có những sự mới mẻ hơn so với năm. Và chúng tôi phải làm mới mọi thứ, từ âm thanh, ánh sáng, trang phục, cảnh trí… tất cả đều sẽ có thêm những yếu tố bất ngờ và độc đáo hơn để làm sao có thể thu hút được một lớn khán giả. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu mang nhạc kịch đi lưu diễn, vì vậy tất cả các khâu sản xuất luôn hướng tới việc làm sao để mọi thứ đều phù hợp với quy mô của từng nhà hát", đại diện Nhà sản xuất cho biết.

Nhạc kịch "Shrek" từng được biểu diễn nhiều nước trên thế giới. Ảnh: NSX

Theo ê-kíp sản xuất, điểm độc đáo của vở năm nay thể hiện ở ánh sáng là sự kết hợp phong cách của phương Đông và phương Tây. Ánh sáng sẽ thể hiện tuyến tính của thời gian, sự giãn nở của cảm xúc.

Đặc biệt, với sự hướng dẫn bài bản đến từ đội ngũ chuyên môn là các chuyên gia hàng đầu trên thế giới (Cố vấn nghệ thuật - NSƯT Đặng Châu Anh, Đạo diễn - Mr. Jesse Donaldson Jarret, Giám đốc nghệ thuật - Nicholas Gentile), "Shrek: The Musical" hứa hẹn sẽ là một sân chơi bùng nổ cho các tài năng trẻ và là một show giải trí chất lượng cao vào tháng 7 - đầu tháng 8 năm nay.

"Các diễn viên tham gia nhạc kịch có năng lượng, cảm xúc, rất nhiều đam mê, ước mơ hoài bão và luôn cháy hết mình - điều rất cần trong nhạc kịch. Mỗi buổi tập các diễn viên luôn thể hiện hết năng lực và cảm xúc. Kết hợp với việc được đào tạo bởi một đội ngũ chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, các bạn bắt nhịp rất nhanh và được bộc lộ hết tất cả các tiềm năng, từ đó nhập vai một cách tự nhiên và như một diễn viên chuyên nghiệp", đại diện ê-kíp sản xuất nói thêm.