Nhạc sĩ lỗi lạc của nước Mỹ qua đời ở tuổi 93

Nhà soạn nhạc lỗi lạc qua đời ở tuối 93

Marilyn Bergman, nhạc sĩ của ca khúc "The Way We Were" đã qua đời ở tuổi 93. Bà từng đoạt giải Oscar, Emmy và Grammy. Marilyn Bergman để lại một loạt những ca khúc bất hủ như "The Windmills of Your Mind", "In the Heat of the Night" và các bài hát nhạc phim "Yentl".

Bergman là chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ (ASCAP), bà giữ chức từ năm 1994 đến năm 2009. Bà cùng chồng và cũng là cộng sự Alan Bergman đã viết lời cho một số phim và các show truyền hình nổi tiếng nhất trong những năm 1960, 70 và 80. Họ thậm chí tiếp tục cùng nhau viết nhạc vào những năm 2000.

Marilyn Berman qua đời ở tuối 93. (Ảnh: Variety).

Cặp đôi đã được đề cử giải Oscar 16 lần và có 3 lần bước lên bục vinh quang cho "Way We Were", "Windmills" và bài hát cho phim "Yentl". Bergmans thường xuyên hợp tác với các nhà soạn nhạc như Michel Legrand (đồng sáng tác của họ trên "Windmills", "Yentl" và các bài hát khác như "What Are You doing the Rest of Your Life?" Và "How Do You Keep the Music Playing?" ) và Marvin Hamlisch ("The Way We Were").

Chủ tịch ASCAP Paul Williams đã bày tỏ sự kính trọng đối với Bergman, ông viết trong một thông cáo: "Với nỗi buồn sâu sắc, cá nhân tôi và ASCAP, thương tiếc cho sự ra đi của Marilyn Bergman. Bà là một trong những nhà viết lời nhạc vĩ đại nhất từng sống và thực sự là một phần của ASCAP.

Bà là một nhạc sĩ xuất sắc, người đã cùng với chồng mình đã sáng tác ra một số ca từ hay và bền bỉ nhất mọi thời đại. Bergman luôn ủng hộ không mệt mỏi cho những người sáng tạo âm nhạc, không chỉ trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASCAP mà trong suốt cuộc đời của bà. Cộng đồng của chúng ta sẽ nhớ trí thông minh, sự hóm hỉnh và khôn ngoan của nữ nhạc sĩ. Chúng ta sẽ luôn tưởng nhớ tới bà".

Sự nghiệp âm nhạc đồ sộ

Nữ nhạc sĩ sinh ra ở Brooklyn, theo học chuyên ngành âm nhạc tại Trường Trung học Âm nhạc & Nghệ thuật New York, sau đó học tại Đại học New York. Khi còn học trung học, bà thường chơi piano cho nhà viết lời Bob Russell, người viết ca khúc "Don't Get Around Many Anymore". Ông khuyến khích cô coi sáng tác như là một nghề.

Khi chuyển đến Los Angeles vào giữa những năm 1950, bà bắt đầu viết lời cho nhà soạn nhạc Lew Spence và nhanh chóng gặp đối tác viết lời khác của Spence, Alan Bergman. Marilyn và Alan kết hôn vào tháng 2 năm 1958.

Một trong số những bản hit đầu tiên của họ là "Nice' n 'Easy", ca khúc chủ đề trong album Frank Sinatra năm 1960, được viết với Spence và "Yellow Bird" cho album Norman Luboff năm 1959.

"In the Heat of the Night" do Ray Charles hát, là nhạc trong phim đột phá lớn của họ, hợp tác với nhà soạn nhạc Quincy Jones vào năm 1967. Nhiều bộ phim hợp tác cùng Legrand bao gồm "The Thomas Crown Affair", "The Happy Ending", "Pieces of Dreams", "Summer of '42", "Best Friends" và" Yentl", rất nhiều bài hát trong số đó đã trở thành ca khúc ăn khách.

Hai vợ chồng Bergmans luôn đấu tranh cho quyền lợi của giới nhạc sĩ. (Ảnh: Wiki).

Với Hamlisch, họ đã viết các bài hát cho "The Way We Were", "Same Time, Next Year" và "Shirley Valentine", tất cả đều được đề cử Oscar. "The Way We Were" cũng đã giành được giải Grammy 1974 cho bài hát của năm và album có bản nhạc gốc hay nhất.

Các ca sĩ thể hiện các ca khúc của Bergman, ngoài Sinatra, Streisand và Charles - còn có Fred Astaire, Neil Diamond, Tony Bennett, Maureen McGovern, Michael Feinstein, Patti Austin và James Ingram.

"Queen of the Stardust Ballroom" được chuyển thể cho Broadway vào năm 1978 với tên gọi "Ballroom", đã giành được đề cử Tony là vở nhạc kịch hay nhất. Sau đó, họ hợp tác với Cy Coleman trong vở nhạc kịch "Portraits in Jazz: A Gallery of Songs", "Like Jazz"... phát trên Diễn đàn Mark Taper của L.A. vào năm 2003.

Cặp đôi nhà Bergmans được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Nhà soạn nhạc vào năm 1980 và nhận được Giải thưởng Johnny Mercer vào năm 1997. Họ đã nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời từ Học viện Nhạc sĩ Quốc gia vào năm 1995. Hiệp hội Khoa học & Nghệ thuật Ghi âm Quốc gia (NARAS) đã trao tặng họ giải thưởng vào năm 2002 và 2013.