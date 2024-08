Nhận diện đối tác "thân quen" của Dược Bảo Châu - Doanh nghiệp có Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch HĐQT lập khống hoá đơn với các công ty "ma"

Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Hương là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Cơ quan điều tra cho biết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu (Dược Bảo Châu) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nguyễn Lan Hương.

Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu thành lập tháng 12/2014 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Giang, Dược Bảo Châu có 5 người góp vốn, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Trần Mỹ Hạnh nắm giữ 25% tỷ lệ sở hữu; Cổ đông Nguyễn Lan Hương giữ 30% tỷ lệ; Cổ đông Nguyễn Thị Ban (10%); Cổ đông Nguyễn Đỗ Hùng giữ 20% tỷ lệ và cổ đông Nguyễn Văn Khánh giữ 15% tỷ lệ. Thời điểm này, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ban có vai trò người đại diện doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2018, Dược Bảo Châu nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng và 4 cổ đông sáng lập đồng loạt chuyển nhượng vốn góp, chỉ còn bà Nguyễn Thị Ban còn giữ 35% tỷ lệ sở hữu. Các cổ đông mới không được tiết lộ. Sau thời điểm này, Dược Bảo Châu tiếp tục tăng vốn, tuy nhiên thông tin không được cập nhật.

Khi vốn điều lệ của Dược Bảo Châu đã tăng lên thành 180 tỷ đồng, người đại diện doanh nghiệp cũng được thay đổi sang cho bà Nguyễn Lan Hương (thường trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Vào tháng 9/2022, Dược Bảo Châu được đăng ký vốn điều lệ 215 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nguyễn Lan Hương đã chỉ đạo kế toán công ty phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty.

Đồng thời, lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".

Các công ty này được dùng vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra, hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Doanh thu của Dược Bảo Châu đến từ đâu?

Rà soát dữ liệu của phóng viên tại thời điểm hết Quý 4/2022 cho thấy, Dược Bảo Châu không có công ty con hay công ty liên kết. Tuy vậy, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn ghi nhận một vài doanh nghiệp có mối quan hệ khăng khít và mang về doanh thu cao.

Có thể kể đến như Công ty CP Vizy Việt Nam, tên cũ là Công ty CP Dược Bảo Châu, do bà Trần Mỹ Hạnh giữ vai trò Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm cá nhân Phạm Đức Phi, Nguyễn Văn Khánh cùng giữ 15% tỷ lệ sở hữu; cổ đông Trần Mỹ Hạnh giữ 25% tỷ lệ sở hữu; cổ đông Nguyễn Lan Hương, giữ 35% tỷ lệ sở hữu. Tại Báo cáo tài chính năm các năm 2019, 2020, 2021 và 2022, Vizy Việt Nam nằm trong danh sách đối tác mang về nguồn doanh thu lớn cho Dược Bảo Châu.

Trong nhóm cổ đông này, ông Nguyễn Văn Khánh còn phụ trách đại diện Văn phòng tại Hà Nội của Dược Bảo Châu. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Khánh cũng xuất hiện trong danh sách cổ đông của một doanh nghiệp "họ" Bảo Châu là Công ty CP BKP Bảo Châu thành lập tháng 3/2017. Tại đây, ông Khánh giữ 51% tỷ lệ sở hữu. BKP Bảo Châu cũng xuất hiện trong vai trò khách hàng lớn, mang về doanh thu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm cho Dược Bảo Châu ở giai đoạn tương tự Vizy Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2022, BKP Bảo Châu và Vizy Việt Nam luôn nằm trong danh sách đối tác mang về tỷ lệ doanh thu cao của Dược Bảo Châu.

Thời điểm cuối quý 4/2023, tổng tài sản của Dược Bảo Châu xấp xỉ đầu năm ở mức 647 tỷ đồng, với 296 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Doanh nghiệp chỉ còn giữ 266 triệu đồng tiền mặt, bằng 1/10 đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ hơn 4% còn 135 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 160 tỷ đồng, tăng 18%.

Vào tháng 3/2023, doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên HOSE với mã giao dịch BCH. Tuy nhiên, đến nửa cuối tháng 8/2023, Dược Bảo Châu xin rút hồ sơ với lý do tình hình thị trường chứng khoán chưa phù hợp để niêm yết cổ phiếu, đồng thời cần thêm thời gian để rà soát và kiện toàn hồ sơ theo yêu cầu.

Trước đó, vào ngày 29/09/2022, Dược Bảo Châu từng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2022, HOSE thông báo dừng xem xét hồ sơ do sau gần 3 tháng đăng ký, vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh theo yêu cầu.

Trong quá khứ, Dược Bảo Châu từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xử phạt 350 triệu đồng vì đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN từ ngày 18/06/2019, nhưng chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.