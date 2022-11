Nhận định bảng D World Cup 2022: Khó có bất ngờ

ĐT Pháp đủ sức chiếm ngôi đầu

Cách đây 4 năm, ĐT Pháp đã thi đấu thăng hoa và đoạt chức vô địch World Cup 2018. Đến với giải đấu này, ĐT Pháp được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi quán quân.

Trước ngày vào giải, ĐT Pháp gặp khó khăn khi không có 2 tiền vệ Kante và Pogba do chấn thương. Mới nhất, Kimpembe và Nkunku cũng đã phải chia tay ĐT Pháp vì lý do tương tự.

ĐT Pháp được coi là mạnh nhất tại bảng D. Ảnh: GOAL

Mặc dù vậy, bóng đá Pháp hiện không thiếu tài năng và HLV Deschamps đã ngay lập tức có những phương án thay thế. ĐT Pháp hiện khá toàn diện ở mọi tuyến với các hảo thủ như Lloris, Varane, Camavinga, Griezmann, Benzema, Mbappe… Trong đó, hàng tấn ông của ĐT Pháp là thách thức với bất cứ đối thủ nào.

Theo lịch thi đấu, Pháp sẽ lần lượt gặp Australia (2 giờ ngày 23/11), Đan Mạch (23 giờ ngày 26/11) và Tunisia (22 giờ ngày 30/11). Cách đây 4 năm, Pháp cũng đã gặp Australia, Đan Mạch tại vòng bảng (đội cùng bảng còn lại lúc ấy là Peru). Chính vì vậy, không ít người hâm mộ ĐT Pháp tin rằng đấy sẽ là điềm lành giúp đội bóng của họ một lần nữa đăng quang.

Nhận định về bảng đấu, HLV Deschamps tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá cao cả 3 đối thủ. Tuy vậy, có thể nhận thấy ĐT Pháp toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn và họ đủ sức giành được kết quả thuận lợi để có được ngôi đầu bảng.

Nên nhớ, theo lịch thi đấu, đội đứng đầu bảng D sẽ gặp đội nhì bảng C, còn đội nhì bảng D sẽ gặp đội nhất bảng C tại vòng 1/8. Tại bảng C, ĐT Argentina với hàng loạt siêu sao, nổi bật là Lionel Messi rất nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng. Nếu không muốn chạm trán ĐT Argentina quá sớm, ĐT Pháp sẽ phải dốc hết sức để giành ngôi đầu bảng D.

Ngoài việc phấn đấu lấy ngôi đầu bảng, ĐT Pháp cũng cần bảo toàn lực lượng ở mức tốt nhất để sẵn sàng cho các trận đấu loại trực tiếp. Điều này đòi hỏi những tính toán cạn kẽ và hợp lý dành cho HLV Deschamps.

ĐT Đan Mạch nhỉnh hơn Australia, Tunisia

Trong khi ĐT Pháp được đánh giá cao nhất bảng thì đại diện khác của châu Âu là ĐT Đan Mạch cũng có nhiều cơ hội tiến xa. Cách đây 1 năm, ĐT Đan Mạch đã lọt tới bán kết EURO 2000 và đội hình của họ vẫn có nhiều ngôi sao quen thuộc như Schmeichel, Dolberg, Eriksen….

ĐT Đan Mạch có lối chơi khá linh hoạt tùy từng đối thủ. ĐT Đan Mạch không chỉ giỏi không chiến mà họ còn sở hữu khả năng sút xa rất tốt. Những đường lên bóng đá dạng của Đan Mạch hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ của họ phải vất vả chống đỡ.

ĐT Đan Mạch đủ sức giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: GOAL

ĐT Đan Mạch có thể giành ngôi nhì bảng và thậm chí nếu chơi nỗ lực kèm theo một chút may mắn, họ đủ khả năng đua tranh ngôi đầu với ĐT Pháp. Cách đây 4 năm, ĐT Đan Mạch và đã hòa ĐT Pháp tại vòng bảng và họ hoàn toàn có thể trông đợi vào một kết quả như vậy hoặc tốt hơn.

Hiện tại, ĐT Australia đã không còn mạnh như chính họ cách đây khoảng 10 năm. ĐT Australia không thể giành vé trực tiếp dự World Cup 2022 tại vòng loại khu vực châu Á mà cần tới trận play-off mới giành được quyền đến Qatar sau khi hạ ĐT Peru ở loạt sút luân lưu.

ĐT Australia không được đánh giá quá cao và họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Có lẽ, mục tiêu khả thi hơn với ĐT Australia là cố gắng thi đấu thật tốt để giành lấy những kết quả cao nhất có thể.

Về phía ĐT Tunisia, họ bị coi là đội yếu nhất bảng. Việc giành vé dự World Cup 2022 đã được coi là thành công lớn với ĐT Tunisia. Do vậy, việc không phải chịu áp lực thành tích sẽ giúp họ có tinh thần thoải mái và mơ mộng vào việc tạo ra một vài bất ngờ nào đó trước các đối thủ mạnh hơn.