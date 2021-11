Nhận định bóng đá Việt Nam vs Ả Rập Xê-út (19h ngày 16/11): Không từ bỏ

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Phải khẳng định rằng, ĐT Việt Nam chẳng có gì để lo lùi bước ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoại trừ việc bị tụt bậc trên BXH FIFA vốn dĩ đã được dự báo từ trước thì lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng này của châu lục đa phần đem đến cho thầy trò HLV Park Hang-seo những bài học lớn về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu khi đương đầu với những thử thách tầm cỡ châu lục. Đó không chỉ là những trận đấu với các đội tuyển đẳng cấp cao như Nhật Bản, Australia hay Ả Rập Xê-út mà đấy còn là những va vấp với VAR, với trọng tài FIFA hay áp lực đến từ khán giả nữa.

Vậy nên suy cho cùng, khi ĐT Việt Nam vẫn đang ở vạch xuất phát, chúng ta có thể tự tin tiến lên để trải nghiệm, học hỏi và mạnh dạn hướng đến những bất ngờ ở phía trước. Trong những ngày vừa qua, HLV Park Hang-seo đã liên tục đốc thúc tinh thần của các cầu thủ. Tinh thần người Việt Nam không lùi bước được nhà cầm quân Hàn Quốc nhắc đến như một động lực để những Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng quyết tâm hơn trong các trận đấu kế tiếp của vòng loại cuối cùng World Cup, mà trước mắt là cuộc tiếp đón Ả Rập Xê-út vào tối 16/11.

ĐT Việt Nam được trui rèn thêm kinh nghiệm trong lần đầu dự vòng loại cuối cùng World Cup - Ảnh: AFC

Xét về lực lượng, ngoài Văn Toản và Đình Trọng không thể tham gia thi đấu vì chấn thương, ĐT Việt Nam vẫn có được đội hình ổn định và sẵn sàng bước ra sân thi đấu. Một lợi thế nhỏ về tinh thần khác dành cho ĐT Việt Nam chính là việc VAR đã không còn “ngoảnh mặt” với Việt Nam. Tình huống VAR không công nhận bàn thắng của ĐT Nhật Bản trong cuộc đối đầu vào ngày 11/11 trước đó sẽ tạo nên đòn bẩy về tâm lý cho các cầu thủ khi bước vào màn so tài với Ả Rập Xê-út.

Ả Rập Xê-út không dễ đút túi 3 điểm

Vì sao lại nói đến câu chuyện của VAR? Bởi chính trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 này khi gặp Ả Rập Xê-út, ĐT Việt Nam đã bị bất lợi trước sự can thiệp của VAR. Dù đó là quyết định đúng luật của trọng tài và VAR nhưng quyết định truất quyền thi đấu của Duy Mạnh lẫn cho Ả Rập Xê-út hưởng quả phạt đền cũng là lý do lớn khiến ĐT Việt Nam thua ngược đối phương với tỷ số 1-3. Ảnh hưởng tâm lý bởi VAR cũng đã kéo dài sau đó khiến ĐT Việt Nam không chỉ bất lợi về trình độ bóng đá còn khiêm tốn so với các đối thủ mà còn rơi vào trạng thái tâm lý không tốt trên sân thi đấu.

Thêm một góc độ nữa cũng đang ủng hộ Việt Nam khi tiếp đón Ả Rập Xê-út. Đó là đối thủ nhiều khả năng sẽ không có được lực lượng tốt nhất trong chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình. Trang Arriyadiyah của Ả Rập Xê-út cho hay, thủ môn Mohammed Al-Owais, hậu vệ vệ Yasser Al-Shahrani, tiền vệ Abdullah Otayf chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương. Ba cái tên khác gồm Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Al-Hamdan và Abdullah Madu cũng vắng mặt do không đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên trưởng Herve Renard. Ngoài ra, thủ thành Balqassem Al-Qarni cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do chưa đạt được 100% thể lực.

Ả Rập Xê-út không được phép rơi điểm trước Việt Nam - Ảnh: AFC

Trước sứt mẻ lớn về mặt nhân sự, sự đa dạng trong vận hành cách chơi dựa trên sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà HLV Renard Herve kỳ vọng sẽ khó có thể diễn ra được như các trận đấu vừa qua. Dẫu sao, niềm an ủi đối với vị HLV này là trong tay ông vẫn còn 4 cầu thủ chủ lực. Đó là đội trưởng Al Faraj, trung phong Saleh Al Shehri, hậu vệ phải Al-Ghannam và tiền vệ trái Al-Dawsari.

So với ĐT Việt Nam, ĐT Ả Rập Xê-út khát thắng hơn nhiều. Họ rất cần 3 điểm trước Việt Nam để tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với Australia và 4 điểm trước Nhật Bản. Bởi ở lịch thi đấu các lượt tiếp theo sẽ diễn ra trong năm 2022, Ả Rập Xê-út vẫn sẽ còn phải đối đầu trực tiếp với hai đội tuyển cạnh tranh đến VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Ả Rập Xê-út

- Việt Nam: Văn Toản, Đình Trọng chấn thương

- Ả Rập Xê-út: Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Shahrani, Abdullah Otayf (chấn thương), Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Al-Hamdan và Abdullah Madu, Balqassem Al-Qarni bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Ả Rập Xê-út

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Ả Rập Xê-út