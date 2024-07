Nhận định, dự đoán kết quả Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ ngày 3/7): "Ngựa ô" so kè! Nhận định, dự đoán Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ ngày 3/7): "Ngựa ô" so kè!

ĐT Áo đang thể hiện phong độ rất ấn tượng tại EURO 2024. Trong trận đấu tại vòng 1/8 rạng sáng 3/7, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ thiếu vắng nhiều trụ cột bị "treo giò" vì thẻ phạt chắc chắn sẽ phải đối diện với những thách thức lớn nếu muốn giành vé vào tứ kết.