Nhận định, dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Croatia (23 giờ ngày 15/6): So tài "nhạc trưởng" Nhận định, dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Croatia (23 giờ ngày 15/6): So tài "nhạc trưởng"

23 giờ đêm nay, ĐT Tây Ban Nha sẽ xuất trận tại bảng B EURO 2024 gặp Croatia. Điểm nóng nằm ở tuyến giữa khi hai đội đều có những "nhạc trưởng" bậc thầy là Rodri và Luka Modric.