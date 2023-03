Nhận "lời mời" từ Thái Lan, HLV Kiatisak phản ứng ra sao?

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, HLV Kiatisak nằm trong kế hoạch tranh cử của cựu danh thủ Piyapong Pew On, người đang nhắm vào chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Và "Zico Thái" được xem như là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử này, khi được “ngắm” cho vị trí Tổng thư ký FAT.

Piyapong Pew On được cho là có mối quan hệ tốt đẹp với HLV Kiatisak, bởi cựu danh thủ này chính là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chuyện nhà cầm quân này lên làm HLV trưởng ĐT Thái Lan. Chính ông này cũng bảo vệ Kiatisak khi nộp đơn từ chức, sau thấy bại của Voi chiến tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ông Piyapong Pew On (phải) muốn kéo Kiatisak vào chiến dịch tranh chức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan.

Trái ngược, HLV Kiatisak lại không mấy ưa, nếu không nói là ghét cay ghét đắng “đối thủ” của Piyapong Pew On, là đương kim Chủ tịch FAT - ông Somyot Poonpanmoung, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2024. Lại nói chuyện cũ, HLV Kiatisak từng đưa bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á với tấm HCV SEA Games năm 2013, lọt vào bán kết Asian Games năm 2014, vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.

Thế nhưng sau thất bại thảm hại tại vòng loại thứ ba World Cup 2018, Kiatisak đã xin từ chức. Dù xin nghỉ, nhưng HLV Kiatisak vẫn không được yên khi ông Somyot Poonpanmoung xát muối vào nỗi đau với việc bỉ bôi thành tích mà nhà cầm quân này đã giành được. HLV Kiatisak đã có những phản pháo mạnh mẽ hướng vào Chủ tịch của FAT. Chính nhà cầm quân này cũng bóng gió nói rằng, chừng nào ông Somyot Poonpanmoung còn tại vị sẽ không bao giờ làm việc cho FAT. Đây có lẽ là nguyên do lớn nhất khiến HLV Kiatisak từ chối thẳng thừng, hoặc phớt lờ những đề nghị từ quê nhà khi bóng đá Thái Lan loay hoay tìm người thay thế HLV Nishino.

Ứng cử viên Piyapong Pew On đã đánh đúng vào tâm lý những người ủng hộ, khi cố gắng kéo Kiatisak vào cuộc. Với uy tín của mình, HLV Kiatisak thật sự trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong chiến dịch tranh cử của Piyapong Pew On. Tất nhiên, HLV Kiatisak có tham gia hay không lại là câu chuyện khác. Nên nhớ mọi chuyện chỉ mới dừng lại ở những phát biểu của ông Piyapong Pew On, còn HLV Kiatisak vẫn im lặng và cùng HAGL chuẩn bị cho các trận đấu tại V.League tới đây.

Bà Asarapa Senamuang đang có mặt tại Gia Lai để thăm HLV Kiatisak. Ảnh: FBVN.

Cụ thể, những ngày qua HLV Kiatisak vẫn tập trung vào công tác huấn luyện tại HAGL. Mới nhất, ông hướng dẫn các học trò tham dự buổi tập đối kháng tại Hàm Rồng. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ. Những ngôi sao như Tuấn Anh, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho... tự tin với những bài phối hợp ngắn và dứt điểm trong phạm vi hẹp.

Được biết, hiện tại vợ của HLV Kiatisak là bà Asarapa Senamuang cũng đang có mặt tại Pleiku, vậy nên những lúc rảnh rỗi, "Zico Thái" liền đưa bà xã đi thăm thú các địa điểm du lịch hoặc uống cafe với bạn bè. Rõ ràng việc có bà Asarapa Senamuang sang bên cạnh cho thấy, HLV Kiatisak chẳng hề quan tâm tới lời mời từ cựu danh thủ Piyapong Pew On.

Thực tế, rất khó có chuyện Kiatisak từ bỏ chế ghế HLV trưởng mà ông mới tái ký 2 năm kể từ đầu mùa với HAGL. Ngoài mức lương hậu hĩnh, ngoài cuộc sống như một “ông hoàng” ở phố Núi, Kiatisak còn liên quan đến rất nhiều sự án hợp tác của HAGL. Mới nhất là sự hợp tác toàn diện giữa HAGL với một tập đoàn hàng đầu sản xuất nước tăng lực của Thái Lan.