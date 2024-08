Nhân vật nào gián tiếp khiến 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi vong mạng?

Lưu Bị - Hoàng đế khai quốc của nước Thục Hán - là nhân vật chính diện nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Dưới trướng ông có rất nhiều tướng tài phụng sự, nổi bật là Gia Cát Lượng, Ngũ hổ tướng Quan Vũ - Trương Phi - Triệu Vân - Hoàng Trung - Mã Siêu. Thế nhưng trước khi có được Gia Cát Lượng, Bàng Thống thì Lưu Bị từng cực kì tín nhiệm mưu sĩ My Phương.

Hình tượng My Phương trên phim truyền hình của Trung Quốc

My Phương xuất thân trong gia tộc họ My giàu có nhiều đời nhờ buôn bán, số lượng gia nô lên đến hơn vạn người. Đã vậy, ông còn gả em gái cho Lưu Bị làm tiểu thiếp (My phu nhân), không tiếc viện trợ tiền tài và nhân lực cho em rể gây dựng sự nghiệp.

Lưu Bị vì vậy mà đối xử với My Phương hết mực kính trọng, việc lớn nhỏ đều bàn bạc cùng vị Tướng quân này. Thế nhưng, với bản chất tầm thường, My Phương không lập được công trạng lớn lao nào trong suốt quá trình phụng sự Lưu Bị, đã vậy còn liên tiếp gây họa.

Hình tượng Quan Vũ trên phim truyền hình của Trung Quốc

Khi Lưu Bị thất thế trước Tào Tháo trong trận Đương Dương - Trường Bản và phải chạy trốn đến Giang Hạ, Triệu Vân một mình xông vào núi Trường Bản để cứu vợ con của Lưu Bị, đem được Hậu chủ Lưu Thiện về. Tuy nhiên, hành động dũng cảm này của Triệu tướng lại bị ngờ vực là hàng Tào Tháo nên được tha mạng.

My Phương không rõ thực hư nhưng một mực vu cho Triệu Vân tội phản trắc. "Triệu Vân chắc chắn đã nương nhờ Tào Tháo rồi!", hắn nói với Lưu Bị. Tuy nhiên, Lưu Bị lại dành trọn niềm tin cho vị tướng của mình và quả thực Triệu gia cả đời trung thành với quân chủ và nhà Thục Hán.

Hình tượng Lưu Bị trên phim truyền hình của Trung Quốc

Từ sự kiện này, My Phương dần để lộ nhân cách vô sỉ của mình. Hắn sau này được cho là vì bất mãn với Quan Vũ nên đã đầu hàng Tôn Quyền đúng thời điểm Quan Vũ thất thế khi bảo vệ Kinh Châu trước thế lực Đông Ngô. Không có quân cứu viện của My Phương nên Quan Vũ cuối cùng bị quân của Tôn Quyền bắt được và sát hại. Anh ruột của My Phương là My Chúc - người Lưu Bị cả đời tôn kính - sau khi nghe tin vì quá hổ thẹn mà lâm bệnh, qua đời chỉ chưa đầy 1 năm sau đó.

Sự ra đi của Quan Vũ đã khiến cho nhà Thục Hán trở nên suy yếu. Trương Phi với bản tính nóng nảy khi đó lại càng lỗ mãng và hà khắc hơn. Thuộc hạ của ông là Trương Đạt và Phạm Cương sau đó đã phản bội, mang thủ cấp Trương Phi cho Tôn Quyền để xin hàng. Liên tiếp thất bại, tướng tài làm phản, nhà Thục Hán suy tổn, Lưu Bị trở nên u uất và chưa đầy 1 năm sau đó đã qua đời ở Bạch Đế thành.

Không ngoa khi nói My Phương chính là kẻ vô sỉ bậc nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, là kẻ gián tiếp hại chết Trương Phi - Lưu Bị, khiến Lưu Bị bỏ mạng khi đại nghiệp chưa thành. Sử sách sau này không ghi chép về cái chết của My Phương, chỉ biết hắn vẫn tiếp tục con đường quan lộ tại Đông Ngô sau khi phản bội Lưu Bị.