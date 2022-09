Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Công viên Ghibli được mong đợi bởi người hâm mộ từ lâu ở tỉnh Aichi, Nhật Bản giờ chỉ còn hơn một tháng nữa là khai trương.

Khu đầu tiên trong số năm khu vực của Công viên Ghibli sẽ mở cửa vào ngày 1/11 là Ghibli's Grand Warehouse, Hill of Youth và Dondoko Forest, với việc mở cửa Làng Mononoke và Thung lũng Phù thủy vào nửa cuối năm 2023.

Đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm sản xuất, đứng đầu bởi Goro Miyazaki, con trai của Giám đốc Studio Ghibli và người đồng sáng lập Hayao Miyazaki, đã làm việc không ngừng nghỉ để biến thế giới Ghibli trở nên sống động tại công viên. Mới đây, cuối cùng họ đã tung ra những bức ảnh đầu tiên về những gì công viên sẽ mang lại cho người hâm mộ. Thậm chí xét theo tiêu chuẩn đầy ngặt nghèo của Ghibli, nó trông vẫn rất ngoạn mục.

Những bức ảnh này cho chúng ta cái nhìn về Grand Warehouse của Ghibli, một trong những khu vực được mong đợi nhất vì đây là nơi có phòng triển lãm video và sân chơi cho trẻ em. Khu vực này được cho là có diện tích sàn khoảng 9.600 mét vuông, lớn gấp bốn lần Bảo tàng Ghibli ở Tokyo.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về công viên Ghibli được mong đợi

Rạp chiếu phim "Orion".

Phòng triển lãm video 170 chỗ ngồi được gọi là "Cinema Orion" và nó trông giống như một rạp chiếu phim mini, được bao bọc bởi tất cả những màu sắc quyến rũ và trầm lắng của một bộ phim Ghibli. Bây giờ chúng ta cũng biết những phim nào sẽ chiếu ở đây, vì đã có thông báo rằng Cinema Orion sẽ chiếu tất cả 10 phim hoạt hình ngắn do Studio Ghibli sản xuất, thường chỉ được chiếu tại Bảo tàng Ghibli.

Giống như Nhà hát Sao Thổ với sức chứa 80 chỗ ngồi tại Bảo tàng Ghibli, Rạp chiếu phim Orion sẽ chiếu các bộ phim theo vòng quay, với một bộ phim mới được chiếu mỗi tháng, bắt đầu với Kujiratori (Cuộc săn cá voi), có thời lượng 16 phút.

Bộ phim "Kujiratori" sẽ được chiếu đầu tiên tại rạp Orion. (Ảnh: Sora).

Khu vực triển lãm dành riêng cho các cảnh đồ ăn trong các bộ phim của Ghibli được cho là lớn hơn so với khu vực ban đầu được trình bày trước đây tại Bảo tàng Ghibli, và nó sẽ bao gồm các bộ đồ ăn được dùng trong phim, như hình bên dưới và các bộ hoàn toàn mới dành riêng cho đồ ăn từ Spirited Away, From Up on Poppy Hill, và Earwig and the Witch.

Bữa ăn quen thuộc trong phim hoạt hình Bhibli. (Ảnh: Sora).

Triển lãm “những cảnh nổi tiếng” cũng sẽ có một số bộ tương tác thú vị như bộ này, nơi bạn có thể ngồi với Vô Diện và tưởng tượng bạn là Chihiro trong cảnh đi tàu từ "Spirited Away". (Ảnh: Sora).

Một điểm nổi bật khác của Grand Warehouse là các cửa hàng và quán cà phê trong khuôn viên, bây giờ chúng ta đã biết chúng trông sẽ như thế nào. (Ảnh: Sora).

Transcontinental Flight Cafe đang được mô tả là nơi "những người đã khám phá Grand Warehouse có thể nghỉ ngơi". Bánh mì và pizza sẽ có trong thực đơn, lấy cảm hứng từ khái niệm về các loại thực phẩm bạn có thể ăn bằng một tay khi lái một chuyến bay đường dài. (Ảnh: Sora).

Siberi An Milk Stand là một quầy bán sữa dạng quầy cung cấp sữa được sản xuất trong nước trong các chai có kiểu dáng nguyên bản. Bạn cũng có thể ăn “Siberia”, một món ngọt làm từ nhân đậu đỏ kẹp giữa hai lát bánh bông lan castella, xuất hiện trong “The Wind Rises”. (Ảnh: Sora).

Grand Warehouse thực sự hoành tráng, với hàng loạt điểm tham quan và trưng bày đang chờ đón du khách. (Ảnh: Sora).

Người máy khổng lồ từ "Laputa: Castle in the Sky". (Ảnh: Sora).

Chú mèo xe buýt. (Ảnh: Sora).