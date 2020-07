Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trang bị 6 tàu tuần tra biển

Trong khuôn khổ dự án, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để trang bị sáu tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại Việt Nam.



Dự kiến dự án hoàn thành tháng 10/2025, khi tàu tuần tra thứ sáu được bàn giao. Đối tác Nhật sẽ là nhà thầu chính trong dự án.

Chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9002 kéo cờ Tổ quốc, chuẩn bị xuất phát thực thi nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN)

Theo JICA, Biển Đông là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai bão lũ nên nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải cao, hơn nữa, người, phương tiện hoạt động trên biển và lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ngày càng tăng dẫn đến nguy cơ tội phạm đe dọa an ninh hàng hải tăng theo trong những năm gần đây, nạn buôn lậu, đánh bắt trái phép, nguy cơ khủng bố gia tăng. Do vậy, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn hàng hải đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tại Việt Nam.

Dự án đóng góp vào mục tiêu 14 và 16 của Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản.