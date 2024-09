TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị lừa mất 30 tỷ; tin mới vụ xe tải do vợ cầm lái cán chết chồng

Đầu tư tiền ảo, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa mất 30 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/9, Công an TP.Hà Nội cho hay, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H (ở Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản "Angela Phương". Sau một thời gian, đối tượng trên mời ông H tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website decexswap.com, sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com.

Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn. Ban đầu tham gia, ông H có lợi nhuận và đã rút được số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đầu tư tiền ảo đem lại nhiều rủi ro, lừa đảo.

Tin tưởng, ông H tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi ông H muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông H đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người vợ nói gì về vụ tai nạn xe tải do mình cầm lái cán chồng tử vong?

Ngày 28/9, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an thị xã Chơn Thành (Bình Phước) điều tra vụ tai nạn xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong trên địa bàn.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Nguồn: NLĐO

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chị Lê Thị Kim H. (40 tuổi) khai, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27/9, có xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn L. (43 tuổi) tại nhà riêng ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Trong khi cãi nhau, anh L. dùng tay đánh vào mặt chị H. 1 cái.

Cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra. Nguồn: NLĐO

Do quá bực tức, chị H. liền đến lái xe tải (loại 5 tấn) của gia đình bỏ đi. Thấy vậy, anh L. liền đuổi theo rồi bám vào kính xe tải.

Thấy chồng bám vào kính xe nhưng chị H. vẫn tiếp tục chạy. Xe tải chạy được khoảng 500m thì anh L. không may rơi xuống đất và bị bánh xe tải cán trúng.

Phát hiện sự việc, chị H. đã hô hoán mọi người chở anh L. đến Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh L. không qua khỏi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân người chồng tử vong là do hành vi cố ý hay vô ý của người vợ.

Phẫn nộ 4 người đàn ông khoẻ mạnh cướp vé số của người khuyết tật

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và cướp tài sản.

Bốn đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: CAO

Vào ngày 24/9, anh T.V.C (SN 1977, tạm trú xã Long An, huyện Long Thành) đến Công an xã Long An trình báo sự việc bị 4 đối tượng giả vờ mua vé số sau đó đánh anh và cướp 470 tờ vé số tại khu dân cư Cát Linh, thuộc ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Thành chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng.

Sau 48 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: D.B (SN 1977, quê Kiên Giang), L.T.Đ (SN 2003, quê Sóc Trăng), L.V.V (SN 1988, quê Tiền Giang) và T.V.Đ (SN 1981, quê Cà Mau).

Ông V là người khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Nguồn: CAO

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Long Thành đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ vào tận bệnh viện bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khone (38 tuổi, ngụ Trà Vinh) về hành vi "chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi".



Đối tượng Thạch Thị Sóc Sô Khone. Ảnh: Công an Trà Vinh. Nguồn: NLĐO

Thông tin ban đầu, sáng 27/9, tại phòng số 16, Khoa Sản thuộc Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Sô Khone đã bắt cóc bé trai mới 2 ngày tuổi là con của bà K.T.S.N (35 tuổi, ngụ Trà Vinh).

Phát hiện vụ việc, chồng bà N tri hô và cùng mọi người bắt giữ Sô Khone, đồng thời trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Sô Khone khai do không thể có con nên đã bắt cóc bé trai để đem về nhà nuôi, sau đó nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn.

Cháy lớn khu nhà xưởng ở Hoài Đức (Hà Nội), 1 người tử vong

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hồi 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy khu xưởng sản xuất tại địa chỉ: Đội 12, khu Chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an huyện Hoài Đức, Đan Phượng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Vụ cháy xưởng tái chế nhựa ở Hoài Đức, Hà Nội đã khiến 1 người tử vong. Ảnh: CAHN

Đồng thời, Công an huyện Hoài Đức cũng huy động Công an xã Dương Liễu và công an các xã lân cận phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức, quần chúng nhân dân hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định: Khu vực xảy ra cháy là xưởng tái chế nhựa, có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn với diện tích khoảng 500m2, tình hình đám cháy phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận…

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chiến đấu, chữa cháy, ngăn cháy lan; tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 5 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế; đến khoảng 6 giờ 18 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các xưởng lân cận.

Vụ cháy làm 1 người tử vong và thiệt hại một phần xưởng tái chế nhựa với diện tích khoảng 500m2, một phần xưởng giặt là với diện tích khoảng 100m2.

Công an huyện Hoài Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định pháp luật.