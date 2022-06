Nhật Bản tài trợ 3 triệu USD giúp 7 tỉnh phía Bắc mở rộng chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, Dự án Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, với kinh phí thực hiện là 3 triệu USD.

Dự án trên sẽ triển khai trong 4 năm, từ 2022 đến 2026, do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và JICA thực hiện trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định và Sơn La.

Dự án dựa trên kết quả từ dự án điểm của Bộ NNPTNT về xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn tại Sơn La, và dự án thí điểm khuyến nông cộng đồng hỗ trợ HTX và phát triển vùng nguyên liệu tại Sơn La.

Tại Sơn La, dự án được triển khai thí điểm tại các huyện: Mai Sơn, Sông Mã và Mộc Châu với dự kiến xây dựng 11.800ha vùng nguyên liệu, gần 19.000 hộ được hưởng lợi, các sản phẩm chính là chanh leo, dứa và xoài. Trong ảnh: Vùng trồng dứa nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến hoa quả Doveco tại huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Ảnh: Tuệ Linh

Hội thảo ngày 6/6 được xem là lần đầu khởi động dự án. Dự án sẽ tập trung nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực, mở rộng cây trồng an toàn; sản xuất và quản lý của các HTX với mục tiêu sản xuất cây trồng an toàn; thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị và nâng cao năng lực thực thi đảm bảo ATTP.

Đơn cử như tại tỉnh Hải Dương, Dự án chọn cây vải thiều là đối tượng cây trồng để triển khai các hoạt động. Qua đó tăng cường sản xuất vải thiều an toàn nhờ áp dụng Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP cơ bản) và áp dụng công nghệ tiên tiến sau thu hoạch cho rau quả;

Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất vải an toàn; Hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và huy động nguồn lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ nhóm nông dân sản xuất vải an toàn.

Hệ thống khuyến nông, với vai trò cầu nối giữa nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học và hộ nông dân và thị trường đã đề xuất một số hoạt động triển khai dự án.

Cụ thể: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn các HTX địa phương, tập huấn cho giảng viên (ToT); xây dựng kế hoạch thúc đẩy việc mở rộng cây trồng an toàn, tập huấn về khảo sát thị trường cho các HTX; chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về chuỗi giá trị...

Nhằm giúp người dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất tại các vùng nông nghiệp trọng điểm cả nước, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ lập Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU) và các Ban Quản lý dự án địa phương (PPMU).

Dự kiến, trong tháng 8/2022, khoảng 18 cán bộ của CPMU và PPMU sẽ sang Nhật Bản tập huấn.

Nhấn mạnh tính lan tỏa và ý nghĩa cộng đồng của dự án, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết: "Dự án có vai trò quan trọng hướng tới thúc đẩy sản xuất bền vững cây trồng an toàn tại các vùng dự án, phục vụ mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đề án khuyến nông cộng đồng và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

Dự án Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc là lần thứ ba Bộ NNPTNT cùng JICA phối hợp.

Trước đó, hai bên đã hợp tác thành công trong việc xây dựng GAP cơ bản, đưa GAP cơ bản trở thành quy trình kỹ thuật để sản xuất rau an toàn vào năm 2014, cũng như phát triển các kênh bán hàng cho cây trồng an toàn.

Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây nghệ tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) mang lại hiệu quả tích cực. Ảnh: Hương Lan

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại Hội thảo khởi động dự án. Ảnh: Bảo Thắng

Ông Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam chỉ rõ yêu cầu với HTX nông nghiệp tham gia dự án. Cụ thể, mỗi HTX phải có ít nhất 20 thành viên, thuộc 7 tỉnh trong vùng dự án và có tối thiểu 1 ha đất canh tác.

"Chúng tôi sẽ linh hoạt trong việc chọn lựa HTX, cả những đơn vị có thực hành nông nghiệp tốt và chưa có. Dựa trên tình hình thực tế ở địa phương, chúng tôi sẽ đánh giá động lực tham gia thực sự của từng chủ thể", ông Naomichi bày tỏ.

Phía JICA cam kết, trong thời gian 4 năm tới, dự án sẽ có những khóa tập huấn tại Nhật Bản dành cho cán bộ khuyến nông các cấp. Mục đích là để ngành nông nghiệp Việt Nam từng bước chuyển dần sang hướng phát triển kinh tế, tích hợp đa giá trị.

Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện trên địa bàn 46 huyện, thành phố của 13 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang). Mục tiêu chung của Đề án là hình thành 5 vùng sản xuất nguyên liệu sản phẩm nông, lâm nghiệp quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.