Nhật Bản trải qua mùa Hè nóng nhất trong vòng 125 năm qua

Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nhiệt độ trung bình của nước này trong mùa Hè năm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập cách đây 125 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ tháng Sáu đến tháng Tám, JMA đã ghi nhận nhiệt độ trung bình mùa Hè "cao hơn đáng kể" ở miền Bắc, miền Đông và miền Tây Nhật Bản.

Thông báo cho biết "sự bất thường về nhiệt độ trung bình ở Nhật Bản, dựa trên quan sát tại 15 địa điểm, là tăng 1,76 độ C, vượt xa so với năm 2010 (tăng 1,08 độ C), mức cao nhất kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu vào năm 1898 và cao nhất vào mùa Hè."

Tại nhiều địa điểm như thành phố Itoigawa, tỉnh Niigata, "không chỉ nhiệt độ tối đa mà nhiệt độ tối thiểu cũng đạt mức cao kỷ lục."



Thành phố Itoigawa của tỉnh Niigata ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 31,4 độ C vào ngày 10/8, trở thành nhiệt độ tối thiểu hằng ngày cao nhất ở Nhật Bản.

So với những năm có nhiệt độ trung bình mùa Hè đặc biệt cao (2010, 2013, 2018 và 2022), số ngày cực nóng tăng đáng kể từ cuối tháng 7 trở đi lên mức cao nhất kể từ năm 2010.

Tháng 7/2023 chính thức là tháng nóng nhất trong 100 năm qua ở Nhật Bản, với ít nhất 53 người tử vong vì sốc nhiệt và gần 50.000 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Nhiệt độ bề mặt nước biển xung quanh Nhật Bản cũng tăng cao hơn 1 độ so với mức trung bình. Đó cũng là mức ấm nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1982.

Một nhóm các nhà khoa học làm việc thuộc cơ quan khí tượng đã mô tả mùa Hè này là "bất thường." Họ cho rằng thời tiết nắng nóng là do hệ thống áp suất cao thường lan rộng khắp đất nước.

Hisashi Nakamura, người đứng đầu Hội đồng của JMA và là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến của Đại học Tokyo, cho biết: "Một số yếu tố kết hợp với nhau đã gây ra cái nóng cực độ của mùa Hè."

Hệ thống áp suất cao từ Thái Bình Dương bao phủ đảo Honshu bắt đầu từ cuối tháng Bảy, khiến nhiệt độ tăng cao.

Vào tháng Tám, các cơn bão mang theo khối không khí ấm áp khi di chuyển chậm về phía Bắc. Các yếu tố khác góp phần gây ra đợt nắng nóng bao gồm gió Tây ở vĩ độ cao hơn bình thường và nhiệt độ mặt nước biển cao kỷ lục."

Chuyên gia Nakamura nhận định: "Mùa Hè năm nay nắng nóng kỷ lục và đây là một mùa Hè rất bất thường".