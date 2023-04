Nhậu say, nghịch tử tàn nhẫn đánh cha ruột nguy kịch

Tối 17/4, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang phối hợp với Công an xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) điều tra vụ án gây thương tích trên địa bàn, khiến một người nguy kịch. Công an huyện Lệ Thủy cũng đã bắt giữ Phan Văn Hoàn (SN 1993; ngụ thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy) - nghi can được xác định đánh cha ruột mình là ông Phan Văn D. (SN 1957).

Sau khi đánh cha ruột của mình nguy kịch, Phan Văn Hoàn đã đến công an để tự thú. Nguồn: VOV

Thông tin ban đầu vụ việc đánh cha ruột nguy kịch từ Dân Trí: Trước đó, khoảng 22h ngày 16/4, sau khi nhậu say và trở về nhà, Hoàn đã xảy ra cãi vã với bố ruột là ông Phan V.D. (SN 1957). Trong lúc bực tức, Hoàn cầm ca nhựa ném vào mặt bố khiến ông D. bị chảy máu ở mặt.

Tiếp đó, Hoàn đuổi đánh khiến ông D. ngã ra đường. Nghi can này không dừng lại mà nhẫn tâm đá liên tiếp nhiều lần vào người bố.

Thấy ông D. bị thương, người nhà liền đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Do vết thương quá nặng, hiện ông D. đã được bệnh viện trả về.