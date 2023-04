TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nóng kẻ cướp ngân hàng dùng súng; khởi tố một Hiệu trưởng dâm ô nữ sinh

Bắt nóng kẻ cướp ngân hàng dùng súng ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/4, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối tượng N.T.P. (23 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

P. là kẻ được xác định đã cầm súng xông vào chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng cướp ngân hàng.

Đối tượng P. bị khống chế. Ảnh: P.X.

Tang vật cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng (đang đưa đi giám định), 6 viên đạn cùng hàng trăm triệu đồng.

Như tin đã đưa, trưa cùng ngày, 1 thanh niên đi đến chi nhánh ngân hàng trên. Sau đó, người này không giao dịch gì mà nói ngồi đây để chờ bạn.

Khi gần hết giờ giao dịch, đối tượng bất ngờ rút vật giống súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô.

Bảo vệ của ngân hàng đã xông vào vật lộn, khống chế kẻ cướp. Đối tượng đã rút súng bắn vào bảo vệ nhưng bị khống chế sau đó.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai của đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Liên quan vụ việc, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đã lên tiếng xác nhận vụ cướp xảy ra vào lúc 11h30 ngày 17/4, tại Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng (trực thuộc Chi nhánh Bến Cát, Bình Dương). Nhân viên và bảo vệ ngân hàng đã trấn áp được đối tượng. Toàn bộ nhân sự và tài sản của Phòng giao dịch được bảo đảm an toàn.

Số tiền tang vật vụ cướp. Ảnh: Sacombank

Hiện trường vụ cướp đang bị phong tỏa. Ảnh: Sacombank

Cũng theo đại diện Sacombank, đối tượng đi một mình, mang theo súng rulo tự chế vào Phòng giao dịch uy hiếp nhân viên để cướp tiền mặt tại quầy.

Sacombank đã thông báo cho công an và lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để xử lý. Phòng giao dịch sẽ hoạt động bình thường trở lại từ 7h30 ngày 18/4.

Khởi tố một Hiệu trưởng dâm ô học sinh dưới 16 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bạch Công Tình, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, sau khi bị 2 nữ sinh lớp 9 của trường tố cáo sàm sỡ.

Khởi tố một Hiệu trưởng dâm ô với học sinh dưới 16 tuổi. Ảnh minh họa. Nguồn: I.T

Trước đó, Công an xã Bình Sơn đã thụ lý vụ việc cháu Tr.T.H.N (SN 2008) và cháu P.T.T (SN 2008), cùng là học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Bình Sơn, bị ông Bạch Công Tình, Hiệu trưởng nhà trường có hành vi dâm ô.

Quá trình tiếp xúc, làm việc với cơ quan công an, các cháu đã tố cáo trong quá trình học tập tại trường đã bị ông Bạch Công Tình gọi lên phòng làm việc. Tại đây, ông Bạch Công Tình đã có những lời nói khiếm nhã và có hành vi dùng tay sàm sỡ, sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể các cháu.

Sau khi sự việc xảy ra, các cháu đã báo cáo với gia đình và giáo viên trong nhà trường biết.

Ông Bạch Công Tình sau đó đã đến nhà các nữ sinh gặp gỡ, xin lỗi các nữ sinh và gia đình. Ông này cũng thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực và nhận trách nhiệm của bản thân.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra.

Vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ tại hầm chung cư: Xác định là vụ giết người

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong ô tô. Vị trí ô tô đỗ tại một hầm gửi xe của nhà chung cư trên địa bàn quận này.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 17/4, thông tin từ Công an quận Long Biên, cơ quan này xác định đây là vụ án giết người chứ không phải bị nạn thông thường.

Thông tin cũng cho biết, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành bắt giữ 1 nam đối tượng liên quan vụ án. Bước đầu xác định, nam đối tượng có mâu thuẫn với người phụ nữ và đã đánh, sát hại nạn nhân.

Cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của đối tượng.

Hai “ông trùm” vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên toà xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, liên quan đến "ông trùm" Phan Thanh Hữu.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn bị cáo buộc cầm đầu. Hai bị cáo này cùng kháng cáo, cho rằng mức án sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai quá nặng.

10h phiên tòa bước vào phần tuyên án. Theo HĐXX căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội buôn lậu như bản án sơ thẩm đã kết tội.

Trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, cấp phúc thẩm quyết định tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn 15 năm tù; Bị cáo Phan Thanh Hữu 13 năm sáu tháng tù cùng về tội buôn lậu. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con bị cáo Hữu) nhận mức án 2 năm 3 tháng tội buôn lậu.

Trước đó, xử sơ thẩm vào đầu tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng từ Singapoer về Việt Nam.

Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Viễn 17 năm tù, Hữu 16 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Còn bị cáo Anh nhận mức án 3 năm 6 tháng tù cũng về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ (phiên phúc thẩm Bị cáo Thụy không được giảm án).

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, "ông trùm" Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn hầu tòa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/4, TAND TP.Hà Nội bắt đầu phiên tòa xử sơ thẩm kéo dài 5 ngày vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn thay đổi nhiều về ngoại hình so với trước khi bị bắt.

Bác sĩ, cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn được cảnh sát dẫn giải tới tòa từ 8h sáng. Ông thay đổi nhiều so với trước đây với mái tóc trở thành bạc trắng. Bàn tay run, đan vào nhau khi ngồi đầu hàng ghế bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Tại tòa, các luật sư cho rằng cần triệu tập Hội đồng định giá trong tố tụng để làm rõ thiệt hại vụ án; cần thiết phải hoãn tòa. Sau hội ý, chủ tọa cho hay do phiên tòa diễn ra dài ngày nên nếu thấy cần sẽ triệu tập.

Vụ án có 12 bị cáo. Ngoài ông Tuấn, có 4 người khác là cựu cán bộ Bệnh viện Tim gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó Phòng vật tư y tế; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó Phòng vật tư y tế.

Ông Tuấn còn từng làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trước khi bị bắt.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Thiết bị y tế Hoàng Nga; Phan Tuấn Đạt, nguyên Chủ tịch Công ty Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát; Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Hoàng Nga; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán Trưởng Công ty Hoàng Nga; Trần Phú Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC; Nguyễn Hồng Dũng, Phó giám đốc Công ty định giá AIC; Nguyễn Trung Dũng, nhân viên Công ty định giá AIC.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Theo cáo trạng, nhóm Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho 2 doanh nghiệp này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận.

Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng gồm 5 gói đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng trị giá trên 247 tỷ đồng và 4 gói chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng

Kết quả, Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 Stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế, theo cáo trạng.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị can Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Cơ quan định giá kết luận, hành vi thông thầu nói trên gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 22,8 tỷ đồng tại 5 gói thầu năm 2016 và hơn 30 tỷ đồng với các gói thầu năm 2017.

Công an điều tra vụ án mạng đôi nam, nữ thương vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/4, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện 2 người thương vong trong nhà trọ trên địa bàn xã Bà Điểm.

Công an điều tra vụ án mạng đôi nam, nữ thương vong trong phòng trọ ở TP.HCM.