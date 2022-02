Nhiệt độ giảm sâu, học sinh vùng cao ở Tây Bắc nghỉ học tránh rét

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La thông tin: Trước tình hình thời tiết mưa rét, nhiệt độ giảm sâu, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hướng dẫn, tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh các biện pháp phòng, chống rét; kết hợp phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều trường học cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Theo lãnh đạo phòng GDĐT huyện Mộc Châu (Sơn La), do ảnh hưởng của đợt rét đậm, nhiệt độ tại huyện Mộc Châu dao động từ khoảng 5 - 6 độ C. Vì vậy, để giữ ấm và đảm bảo sức khỏe cho các học sinh, 34 trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh dừng đến trường, với trên 20.000 học sinh.



Nhiệt độ giảm sâu, hàng nghìn học sinh vùng cao ở Tây Bắc nghỉ học tránh rét. Ảnh: Tuệ Linh.

Ông Thiệu Nam Bình, Trưởng phòng GDĐT huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, để ứng phó với đợt rét đậm, rét hại, Phòng đã đề nghị các trường học trực thuộc UBND huyện Thuận Châu Chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục vào những ngày quá rét; không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm, rét hại.

Căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết và tình hình thực tế tại địa phương, các trường học chủ động đề xuất điều chỉnh thời gian học, cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh và hướng dẫn các em tự học, ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học (dưới 10 độ C đối với bậc mầm non và tiểu học, dưới 7 độ C đối với bậc THCS).

Các học sinh Mầm non ở xã Co Mạ cùng phụ huynh ở nhà sưởi ấm tránh rét. Ảnh: Tuệ Linh.

Các trường có học sinh ở bán trú phải tăng cường biện pháp giữ ấm, chăm sóc và phục vụ học sinh. Đối với những trường có tổ chức ăn bán trú, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho học sinh, đảm bảo đủ chất cho mỗi suất ăn, chế độ ăn hợp lý. Cơm, thức ăn, nước uống đảm bảo nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp. Các trường mầm non cần bố trí lớp học kín gió, đảm bảo ấm áp cho trẻ, có nước ấm để chăm sóc, phục vụ nhu cầu của trẻ.

Tính đến chiều nay (21/2), huyện Thuận Châu có 8 đơn vị trường với trên 3.000 học sinh nghỉ học.

Nhiệt độ tại xã Co Mạ đêm qua và rạng sáng nay giảm xuống còn 3 độ C, vì vậy, sáng nay Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại tỉnh Lào Cai, nhiệt độ một số vùng thấp của xã Y Tý, huyện Bát Xát đã xuống đến 0 độ C, có nơi xuất hiện băng giá.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng GDĐT huyện Bát Xát cho biết, có 6 trường phải cho học sinh nghỉ học. Phòng GDĐT huyện Bát Xát yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo chính quyền, địa phương quyết định thời gian cho học sinh nghỉ học, tránh rét theo quy định.

Chủ động tổ chức kiểm tra trường, lớp học, nhà ở học sinh bán trú đảm bảo đủ điều kiện giữ ấm cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại. Tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh để giữ ấm cho học sinh khi đến trường học tập và sinh hoạt.

Nhiệt độ giảm sâu, nhiều trường trên địa bàn xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Văn Thuận.

Còn tại tỉnh Lai Châu, nhiệt độ giảm sâu ở các huyện vùng cao Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Theo ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng GDĐT huyện Sìn Hồ, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, toàn huyện có 13 trường (7 trường mầm non, 6 trường tiểu học) cho học sinh nghỉ học.

Cô Lương Thị Dẫu, Hiệu trưởng trường Mầm non Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ cho biết: "Nhiệt độ trong ngày giảm sâu, có lúc xuống dưới 2 độ, nên chúng tôi đã cho học sinh nghỉ học. Trước khi nghỉ, nhà trường đã trao đổi với phụ huynh những biện pháp đảm bảo chống rét cho học sinh như mặc áo ấm, hạn chế ra khỏi nhà".

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hôm nay (21/2), miền Bắc ở mức rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 -11 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.