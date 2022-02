Nhiệt độ tụt dưới 10 độ C, nông dân Nghệ An làm cách gì để giữ ấm cho trâu, bò?

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An tổng đàn trâu, bò có trên 7.000 con, gia cầm có khoảng 30.000 con. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc ở các huyện miền núi như: Quỳ Hợp, Quỳ Châu,Quế Phong, Tân Kỳ, Con Cuông, Kỳ Sơn…

Chính quyền địa phương, người chăn nuôi đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc.

Đàn bò của người dân các huyện miền núi tỉnh Nghệ An được nhốt trong chuồng, che chắn cẩn thận để chống rét. Ảnh: PV

Trước diễn biến phức tạp về thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất xuống 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi giảm xuống 7 độ C. Bởi vậy, bà con nông dân huyện miền núi Nghệ An đã chủ động các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc.

Chuồng trại được che chắn cẩn thận trước thời tiết giá kéo dài. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hương (trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), cho biết: "Đây là đợt rét đậm trong 10 năm trở lại đây, như mọi năm ra Tết là thiết tiết nóng ấm, nhưng năm nay thời tiết biến động bất thường. Để giữ ấm cho đàn trâu, bò, tôi đã che chắn chuồng trại bằng rèm, bạt, tận dụng chăn gia đình thừa để quấn cho trâu, bò.

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An (đứng bên phải) trao vật tư chống rét cho vật nuôi tại huyện Con Cuông. Ảnh: PV

Với thời tiết rét đậm thế này, tôi không chăn thả, mà cắt cỏ trong vườn, thái chuối, và bổ sung thêm cám… cùng với đó cho uống nước đủ ấm".

Trước thời tiết giá rét kéo dài, người dân quấn chăn cho trâu bò giữ ấm. Ảnh: PV

Còn ông Nguyễn Văn Hồng (trú tại Châu Thôn, xã Tiền Phong, Quế Phong), cho hay: "Gia đình tôi nuôi 8 con trâu, thường ngày gia đình tôi thả trên đồi, nhưng vào những ngày này giá rét, tôi nhốt lại trong chuồng. Hằng ngày tôi cắt cỏ, thái chuối cho nó ăn, bên cạnh đó còn bổ sung thêm cám để đảm bảo dinh dưỡng trong những ngày giá rét.

Trước tình hình thời tiết giá lạnh, địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Ảnh: PV

Để giữ ấm cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm, ngoài việc che chắn kín chuồng bằng bạt, rèm… tôi còn đốt lửa cạnh chuồng để sưởi ấm cho đàn trâu".

Người dân che chắn chuồng trại giữ ấm cho vật nuôi. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cho biết: "Thực hiện công điện về việc ứng phó với rét đậm, rét hại, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động phong trào may áo ấm cho đàn gia súc trên địa bàn 13 xã, thị trấn.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao cho các hộ dân vật tư chống rét cho vật nuôi tại huyện Con Cuông (Nghệ An). Ảnh: PV



Đồng thời khuyến cáo người dân không thả rông đàn gia súc trong những ngày rét đậm. Chuồng trại phải được che chắn bạt, rèm… cẩn thận, tránh mưa, gió lùa vào. Bên cạnh đó sử dụng thức ăn có sẵn trong vườn như cỏ, chuối… và bổ sung thức ăn ủ chua, vitamin, khoáng chất, để đàn gia gia súc khỏe mạnh, vượt qua thời điểm rét đậm này".

Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài. Do vậy, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc.