Chiều nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức.

Phương thức 1b là ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất của các trường THPT toàn quốc theo quy định của ĐHQG-HCM

Có 140 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 362 nguyện vọng. Đây là thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 03 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) và là một trong tốp 3 học sinh có điểm trung bình cộng học lực của 3 năm cao nhất trường THPT. Áp dụng trên phạm vi toàn quốc (trừ các trung tâm giáo dục thường xuyên). Mỗi trường THPT chỉ được giới thiệu 1 thí sinh vào một đơn vị của ĐHQG-HCM.

Năm nay, hai chương trình đào tạo có mức điểm chuẩn cao nhất là Marketing và Kinh doanh quốc tế với 28,9 điểm.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức 1.

Phương thức 2 là ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM

Có 3.779 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 11.555 nguyện vọng. Đây là những thí sinh là học sinh giỏi 3 năm liền (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) hoặc thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, học tại 149 trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc các trường THPT thuộc nhóm các trường có kết quả bài thi tốt nghiệp THPT cao ở năm 2019, 2020, 2021.

05 trường THPT có số lượng hồ sơ nộp cho phương thức này nhiều nhất là: Trường THPT Gia Định (TP.HCM), Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang), Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương), Trường THPT Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên).

Điểm chuẩn của phương thức này là tổng điểm trung bình lớp 10, lớp 11, lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký với mức điểm từ 72,7 điểm đến 88,52 điểm, trong đó 06 chương trình đào tạo có điểm chuẩn đạt từ 87 điểm trở lên.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức 2

Phương thức 4 là xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của ĐHQG-HCM

Có 29.115 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 55.889 nguyện vọng. Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 được tổ chức thành 02 đợt thi và UEL xét tuyển cả 02 đợt thi.

Điểm trung bình năm 2022 là 853 (tính theo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển), trong đó, điểm trung bình khối ngành Kinh tế là 843 điểm, khối ngành Kinh doanh & quản lý là 872 điểm và khối ngành Luật là 819 điểm.

Năm nay, thí sinh Trần Gia Cường (Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo – Tỉnh Bình Thuận) với điểm thi 1.046 điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào chương trình Kinh tế đối ngoại Chất lượng cao, là thí sinh cao điểm nhất ở phương thức này.

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương), Trường THPT Trần Phú (TP.HCM), Trường THPT Gia Định (TP.HCM) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) là 05 trường THPT có số thí sinh trúng tuyển phương thức này nhiều nhất vào UEL.

Chương trình đào tạo có điểm dự kiến trúng tuyển cao nhất là Kinh doanh quốc tế với mức 928 điểm. Trong 48 chương trình đào tạo tại UEL, có 04 chương trình đào tạo điểm dự kiến trúng tuyển trên 900 điểm. Đối với 2 chương trình đào tạo mới tại UEL, điểm dự kiến trúng tuyển đối với chương trình Luật thương mại quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh là 706 điểm và chương trình Luật và Chính sách công là 708 điểm.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức 4

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, DELF,…) kết hợp với kết quả học bạ THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước).

Đây là năm thứ tư UEL xét tuyển phương thức này với tối đa 20% tổng chỉ tiêu của các chương trình Chất lượng cao và không quá 50% tổng chỉ tiêu của các Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức 5

Ở phương thức này nhà trường nhận được 1195 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 3088 nguyện vọng xét tuyển. Chứng chỉ quốc tế cao nhất ở phương thức này là chứng chỉ IELTS 8.0, SAT 1480 và DELF B2 57,5.

Đặc biệt, số hồ sơ có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên nộp vào Trường chiếm 48,2% tổng số lượng hồ sơ xét tuyển. Để xét tuyển bằng phương thức này thí sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và tổng điểm trung bình học tập trung học phổ thông trong 3 năm từ 21 điểm trở lên.

Kinh tế đối ngoại, Marketing, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử là những ngành truyền thống được thí sinh đăng ký nhiều nhất ở các phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 Phương thức. Ảnh: Trường An

Đồng thời, các chương trình đào tạo mới tuyển sinh trong đó có các chương trình chất lượng cao (C), chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA) cũng đang thu hút được sự quan tâm của thí sinh như Quản trị du lịch và lữ hành, Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo (C), Công nghệ tài chính (C), Luật dân sự (CA), Luật tài chính – ngân hàng (CA), Toán kinh tế (C và CA), Kế toán tích hợp chứng chỉ CFAB (CA), Kinh tế và quản lý công (C), Luật Thương mại quốc tế (CA), Luật và chính sách công,...

Thí sinh có thể tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (trừ tốt nghiệp THPT), chương trình trúng tuyển và hướng dẫn xác nhận nhập học tại Website tuyển sinh của trường: https://kqts.uel.edu.vn hoặc liên hệ điện thoại: 028 372.44.551 | 0846.0611.64 để biết thêm chi tiết.

Thí sinh chính thức trúng tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022, riêng thí sinh trúng tuyển phương thức 2 chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn có trong tổ hợp môn mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (lấy điểm thi THPT 2022 theo các môn có trong tổ hợp xét tuyển).

Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được nhà trường cập nhật lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh theo dõi thông báo hướng dẫn của Trường (được gửi qua tin nhắn SMS theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển), thực hiện đăng ký và sắp xếp nguyện vọng đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được công nhận trúng tuyển chính thức.