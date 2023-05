Các cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông vi phạm nồng độ cồn bị gửi thông báo về nơi công tác

Ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xử lý theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" và các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông trắng đêm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Kết quả, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 2.075 trường hợp (trong đó 148 ô tô, còn lại xe máy) vi phạm nồng độ cồn, ước tính xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.755 trường hợp. Trong đó, lực lượng CSGT phát hiện xử lý 11 trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an Đắk Nông tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, với phương châm "xử lý nghiêm, không có vùng cấm" nhằm tạo chuyển biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể người dân. Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác gây ra, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Nếu là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, cơ quan công an tỉnh Đắk Nông sẽ gửi thông báo lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm đang công tác để phối hợp xử lý.

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe". Đồng thời tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, sử dụng triệt để các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm tốc độ, phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định…

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, với phương châm "xử lý nghiêm, không có vùng cấm".

Đặc biệt là tập trung chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên, xuyên suốt "không có trường hợp ngoại lệ". Nếu là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, cơ quan công an sẽ gửi thông báo lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm đang công tác để phối hợp xử lý và nghiêm cấm đảng viên, người có chức vụ can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.