Nhiều cựu quan chức “dính chàm” trong sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Một dự án bệnh viện khiến nhiều cựu lãnh đạo "dính chàm"

Sau khi thông tin Cơ quan điều tra -Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ (con số cụ thể chưa được hé lộ), dư luận Đồng Nai tiếp tục “sốc” vì một dự án bệnh viện mà quá nhiều lãnh đạo tỉnh, sở “dính chàm”.

Hai cựu lãnh đạo của Đồng Nai vừa bị bắt (ông Trần Đình Thành bìa phải): Ảnh: Tuệ Mẫn

Được biết, động thái bắt hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai là diễn biến mới nhất quá trình C03 Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo nguồn tin của Dân Việt, ngoài 2 cựu lãnh đạo trên có một số người khác cũng bị C03 mời ra làm việc.

Trước việc hai cựu lãnh đạo bị bắt, người dân bày tỏ khá bất ngờ khi ông Thành cũng dính vào vụ này bởi cựu bí thư được biết đến là một người khá công tâm khi đương nhiệm và từ chối giúp đỡ nhiều vụ “gỡ rối”. Đặc biệt, ông Thành cũng thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người có hoàn cảnh đặc biệt.

Mọi lùm xùm liên quan đến Bệnh viện Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Về phần ông Thái, trước thông tin ông bị bắt, người dân bày tỏ quan điểm Bộ Công an cần xử lý nghiêm vì trong thời gian đương nhiệm ông Thái cũng bị vướng vào nhiều sai phạm liên quan đến các dự án lớn khiến người dân bức xúc,…

Hàng loạt cán bộ bị bắt

Trong thời gian đương nhiệm vào tháng 5/2018, tại Quyết định 628/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Quốc Thái do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 741-QĐ/UBKTTW ngày 24/4/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Quốc Thái có vi phạm, khuyết điểm gồm: Thứ nhất là ông Thái phải cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời điểm với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2006 - 2011, ông Thái ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định

Sau đó, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trong đó có bà Phan Thị Mỹ Thanh) ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuệ Mẫn

Được biết, trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Nhà máy Quốc doanh Điện cơ Đồng Nai; Giám đốc Nhà máy điện cơ Đồng Nai; Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai; Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa. Sau đó, ông Thái lần lượt là Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm 2018 ông Đinh Quốc Thái từng bị kỷ luật. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Trần Đình Thành (thường gọi Mười Thành, SN 1955, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từng giữ chức bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hơn hai nhiệm kỳ. Cụ thể, năm 2004, khi đang làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Thành được trung ương chỉ định làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2001 - 2005) thay ông Lê Hoàng Quân. Tháng 12/2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005 - 2010), ông Trần Đình Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 9/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), ông Thành tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Thành cũng từng là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Đồng Nai và từng giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Trong chuỗi thông tin liên quan đến “lùm xùm” tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trước đó, vào ngày 29/4, Bộ Công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC) cùng một số bị can bị cáo buộc đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng. Thời điểm đó, bà Nhàn bỏ trốn, nên bị cơ quan chức năng truy nã.

Điều tra vụ án này, Bộ Công an còn khởi tố ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai), ông Nguyễn Công Tiến (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới) và 5 bị can khác.

Đến ngày 18/8, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm ông Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; ông Phạm Ngọc Dũng, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính và Nguyễn Quý Thịnh, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Ban quản lý dự án các công trình y tế, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mopha.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Vũ và Nhàn đã móc nối với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Bị can Vũ đã ký thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT, trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Ông Phan Huy Anh Vũ, khi đó là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã có hành vi thông đồng, móc nối với đơn vị thẩm định giá để lập, phê duyệt báo cáo thẩm định 11/12 gói thầu do Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.