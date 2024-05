Thi tuyển sinh lớp 10 tại Phú Thọ: Không tuyển thẳng học sinh giỏi cấp tỉnh

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Phú Thọ diễn ra từ ngày 6-8/6. Năm nay, toàn tỉnh có 17.275 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10; trong đó, có 12.455 chỉ tiêu tuyển sinh công lập, 4.820 chỉ tiêu tư thục.



Học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phú tích cực ôn luyện kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: Hiền Mai

"Hiện các trường trung học cơ sở trong tỉnh đang dồn lực tăng tốc ôn luyện cho các học sinh lớp 9, nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để các em bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với tâm thế vững vàng, đạt kết quả cao nhất" - ông Lập nhấn mạnh.

Ông Phùng Quốc Lập cũng cho biết thêm, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 ở Phú Thọ có nhiều điểm mới: Tất cả học sinh thi vào lớp 10 công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên đều phải đăng ký dự thi; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cũng không tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và một số kỳ thi khác, có chứng chỉ ngoại ngữ; không cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh đạt giải qua một số kỳ thi.

"Một điểm mới nữa trong tuyển sinh lớp 10 năm nay, học sinh được tăng thêm đăng ký nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Theo đó, một học sinh có thể chọn tối đa 13 nguyện vọng; lưu ý đối với nguyện vọng vào các Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, ngoài những tiêu chuẩn điều kiện chung, học sinh phải đảm bảo yêu cầu riêng đối với từng trường" - ông Lập nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Phú Thọ tổ chức 36 hội đồng coi thi. Để đảm bảo các điều kiện cho kỳ tuyển sinh lớp 10, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ tổ chức thi; bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi có công trình vệ sinh khép kín và riêng biệt, không bố trí chung với các hoạt động khác. Việc lắp đặt camera, niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Những hội đồng có 2 điểm thi phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, đặc biệt lưu ý chuẩn bị tại điểm thi số 2. Đối với những Hội đồng coi thi có 2 điểm thi, thủ trưởng đơn vị đặt Hội đồng coi thi tại điểm thi số 1, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị đặt điểm thi số 2 để chuẩn bị tổ chức coi thi theo đúng quy định; chịu trách nhiệm việc đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức thi tại cả 2 điểm thi.

Các cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần. Ảnh: Hiền Mai

Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu thủ trưởng đơn vị đặt Hội đồng coi thi chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn xây dựng phương án đảm bảo các điều kiện về nơi ăn nghỉ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi và học sinh dự thi; xây dựng phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn trong các tình huống xảy ra... Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ đã thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh.