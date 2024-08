Vụ nhiều hộ dân lo sợ sập nhà vì một công trình xây dựng thiếu an toàn: Thanh tra Sở Xây dựng ý kiến gì?

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Phạm Thị Loan (SN 1966, ngụ quận 8) cho biết, những ngày qua gia đình bà rất bức xúc vì một công trình xây dựng ở số 20/2 Mai Am, phường 9 (quận 8) trong quá trình thi công đã xâm phạm móng nhà của bà.

Theo bà Loan, trong lúc thi công, nhóm công nhân đã đào sang phần móng nhà bà, khiến tường bị bể. Điều này khiến gia đình bà bất an vì ảnh hưởng kết cấu của căn nhà.

Nhiều ngôi nhà xung quanh công trình xây dựng 20/2 Mai Am nứt toác, người dân lo sợ sập nhà. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngôi nhà bà Phạm Thị Loan nức toát nhiều nơi, hiện tại công trình số 20/2 Mai Am đào sâu vào móng nhà của bà. Ảnh: Chinh Hoàng

"Tôi là chủ căn nhà ở số 16 đường Mai Am. Tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc xem xét công trình này vì nó ảnh hưởng đến nơi ở của gia đình tôi. Liệu công trình này có vi phạm về trật tự xây dựng hay không?", bà Loan nói và cho biết đã gửi đơn trình báo đến UBND quận 8, UBND phường 9 (quận 8)…

Hôm 16/7, một cán bộ địa chính thuộc phường 9, quận 8 đã xuống tại địa điểm nơi công trình kể trên đang xây dựng để tiếp tục ghi nhận hiện trạng.

Đồng thời, cán bộ địa chính này đã làm việc với nhà ba Loan. Phía bà Loan yêu cầu công trình phải ngưng thi công để giải quyết đúng theo quy định của pháp luật với lý do công trình này đã đào vào phần móng nhà của bà, gây sụt lở nghiêm trọng. Trong buổi làm việc này, cán bộ địa chính cho biết, sẽ báo cáo với UBND quận 8 và đội thanh tra quận 8 giải quyết theo thẩm quyền kèm theo hình ảnh đào vào móng nhà của bà Loan là đúng.

Liên quan vụ việc, ông Trương Công Nam, Phó chánh thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, công trình ở số 20/2 Mai Am do bà N.T.P.U. là chủ đầu tư, thi công theo giấy phép xây dựng số 1369/GPXD-UBND do UBND quận 8 cấp.

Sau khi nhận đơn trình báo, Đội Thanh tra địa bàn quận 8 đã phối hợp UBND phường 9, quận 8 và Phòng Quản lý đô thị quận 8 kiểm tra, ghi nhận công trình xây dựng đào móng phù hợp theo giấy phép xây dựng.

"Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị chủ căn nhà số 16 Mai Am liên hệ đơn vị có chức năng để kiểm định việc xây dựng công trình 20/2 Mai Am, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng theo quy định pháp luật", ông Trương Công Nam cho biết.

Không đồng tình với ý kiến của phía thanh tra Sở Xây dựng, bà Loan cho rằng, sự việc diễn ra đã lâu, nhiều đơn thư đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, sự việc vẫn tái diễn không được ai giải quyết.