Nhiều học sinh đi khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 8 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh sinh viên (HSSV) khám chữa bệnh BHYT với trên 3,9 triệu lượt khám chữa bệnh với số tiền được Quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng.

Trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú có hơn 1,9 triệu HSSV/gần 3,5 triệu lượt khám chữa bệnh/trên 600 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả; điều trị nội trú cho gần 391 nghìn HSSV/gần 448 nghìn lượt khám chữa bệnh/ hơn 1.169 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả).

Rất nhiều trường hợp HSSV đi khám chữa bệnh đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn.

Cụ thể, có 537 HSSV được Quỹ BHYT chi trả 100-200 triệu đồng/người; 190 HSSV được Quỹ BHYT chi trả 200-500 triệu đồng/người; 20 HSSV được Quỹ BHYT chi trả trên 500 triệu đồng/người...

8 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh sinh viên (HSSV) khám chữa bệnh BHYT với trên 3,9 triệu lượt khám chữa bệnh (Khám bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC)

Nhiều HSSV khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng/em

Đặc biệt, một số trường hợp HSSV được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn như sau:

Bệnh nhân có mã thẻ HS48686217XXXXX (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú BHYT 24 lần trong năm 2021 tại BV Chợ Rẫy- TP.HCM, BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Em được chẩn đoán: Thông liên thất (phần màng); Nhiễm trùng huyết do candida; Hở van động mạch chủ do thấp (nặng 4/4); Hở (van) hai lá (nặng do dãn vòng van); Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán cấp (áp xe gốc động mạch chủ)….

Chi phí Quỹ BHYT chi trả cho bệnh nhân là 1,18 tỷ đồng, trong đó, tiền thuốc 475,2 triệu đồng; tiền phẫu thuật, thủ thuật 214,9 triệu đồng; tiền xét nghiệm 142,1 triệu đồng; tiền giường 74,3 triệu đồng; tiền máu 56,5 triệu đồng; tiền vật tư y tế 22,4 triệu đồng; tiền chẩn đoán hình ảnh 18,7 triệu đồng;…

Bệnh nhân có mã thẻ HS47979369XXXXX (phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM), KCB ngoại trú và điều trị nội trú BHYT 2 lần trong năm 2021 tại BV Nhi Đồng II và BV 175 của TP.HCM.

Em được chẩn đoán: Shock nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa theo dõi do nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, suy đa cơ quan; Viêm phổi, không đặc hiệu.

Chi phí Quỹ BHYT chi trả cho bệnh nhân là 1,14 tỷ đồng, trong đó, tiền thuốc 536,2 triệu đồng; tiền máu 202,8 triệu đồng; tiền xét nghiệm 107,1 triệu đồng; tiền phẫu thuật, thủ thuật 45,2 triệu đồng; tiền giường 31,1 triệu đồng;…

Bệnh nhân có mã thẻ HS47979379XXXXX (phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), KCB ngoại trú và điều trị nội trú BHYT 8 lần trong 8 tháng đầu năm 2022 tại BV quận Tân Phú, BV Nhi Đồng I và BV Chợ Rẫy.

Em được chẩn đoán: Viêm cơ tim cấp; Di chứng tổn thương nội sọ (tổn thương cũ chẩm trái); Hở van hai lá do thấp; Viêm mô bào;…

Chi phí Quỹ BHYT chi trả cho bệnh nhân là 1,1 tỷ đồng, trong đó, tiền thuốc 621,6 triệu đồng; tiền vật tư y tế 153,6 triệu đồng; tiền xét nghiệm 88,7 triệu đồng; tiền phẫu thuật, thủ thuật 83,4 triệu đồng; tiền máu 79,4 triệu đồng; tiền giường 39,2 triệu đồng;…

Bệnh nhân có mã thẻ HS47575269XXXXX (Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai): KCB ngoại trú và điều trị nội trú BHYT 6 lần trong 8 tháng đầu năm 2022 tại BV Truyền máu huyết học TP.HCM và BV Nhi đồng- Đồng Nai.

Em được chẩn đoán: bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp. Chi phí Quỹ BHYT chi trả cho bệnh nhân là 0,9 tỷ đồng, trong đó, tiền thuốc 459,5 triệu đồng; tiền vật tư y tế 144,1 triệu đồng; tiền xét nghiệm 133,5 triệu đồng; tiền máu 104,9 triệu đồng; tiền giường 41,3 triệu đồng;…

Nhiều địa phương đạt 100% HSSV tham gia BHYT

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, diện bao phủ BHYT HSSV qua các năm đều phát triển ổn định với xu hướng tăng dần. Nhiều trường học, địa phương đã đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ ngày càng được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ và toàn diện hơn.

Thẻ BHYT sẽ góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai (Khám bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC)

Thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, tấm thẻ BHYT đã được xem là “chiếc phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi người. Đặc biệt, với những HSSV, những người bị bệnh hiểm nghèo có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia BHYT càng được nhân lên gấp bội...

Theo BHXH Việt Nam, năm học 2022-2023, mức đóng BHYT của học sinh sinh viên (BHYT HSSV) vẫn duy trì cách tính phí như năm học trước. Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Theo đó, tổng mức phí đóng BHYT của HSSV là 804.600 đồng/năm (4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng). Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là: 563.220 đồng/năm.

Đặc biệt, ngoài việc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT HSSV, để hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022-2023, một số tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương, do đó số tiền thực đóng BHYT của mỗi HSSV tiếp tục được giảm.

Cụ thể, nhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho HSSV trên địa bàn như: Hà Giang (hỗ trợ thêm 70%); Hưng Yên (30%); Điện Biên, Sơn La, Bà Rịa - Vũng Tàu (20%); Kon Tum, Trà Vinh, Đồng Tháp (10%); Đắk Lắk, Tiền Giang (5%)…

Bên cạnh đó, một số tỉnh có chính sách hỗ trợ khác như: An Giang hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT cho HSSV dân tộc thiểu số trên địa bàn; Lâm Đồng: 70% cho HSSV dân tộc tiểu số không sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn; Gia Lai: 20% cho HSSV dân tộc thiểu số, HSSV thuộc gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế; Kiên Giang: 10% cho HSSV có hộ khẩu tại địa phương.

Tại tỉnh Quảng Bình, học sinh tại các xã vừa ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHYT…