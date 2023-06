Củ Chi trao giải nhiều mô hình tiêu biểu cải thiện môi trường nông thôn

Ngày 16/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi tổng kết Hội thi xây dựng công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng khu dân cư lần II năm 2023.

Có 21 công trình, mô hình, cách làm hay bảo vệ môi trường ở khu dân cư được mặt trận xã, thị trấn ghi nhận bằng video dự thi. Trong đó có 4 công trình thực hiện chuyển hóa từ điểm đen tập kết rác của các hộ dân thành mô hình khu vui chơi, tập thể dục cho người dân. Và 17 mô hình thực hiện chỉnh trang, trồng và chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng môi trường sạch, xanh dựa vào cộng đồng khu dân cư.

Củ Chi trao 11 giải thưởng cho những mô hình tiêu biểu cải thiện môi trường nông thôn. Ảnh: THCC

Qua giám sát, kiểm tra thực tế, tại buổi tổng kết, Ban tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ; giải Nhì thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức; giải Ba là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây; 8 giải khuyến khích thuộc về Thị trấn Củ Chi, các xã An Phú, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Phú Mỹ Hưng và xã Phú Hòa Đông.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn video đạt giải cao tham gia hội thi do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức. Kết quả, trong số 30 giải của hội thi, huyện Củ Chi có 2 tập thể đạt giải: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ đạt giải Nhì và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức đạt giải khuyến khích.

Đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi ký kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026. Ảnh: THCC

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ký kết liên tịch phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện ký kết liên tịch phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường"; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn sạch đẹp trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.