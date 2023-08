Nhiều người ở TP.HCM chọn đi du lịch nước ngoài, hàng không tăng cường chuyến bay quốc tế dịp lễ 2/9

Người dân "xuất ngoại" để nghỉ lễ

Chị Hoa (32 tuổi, giáo viên tiếng Anh) cho biết đã lên kế hoạch cùng bạn thân đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Chị cho biết các địa điểm nổi tiếng trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.... chị đi khá nhiều lần rồi nên cảm thấy muốn khám phá địa điểm mới.



"Tôi cùng bạn thân quyết định đi Maylasia để nghỉ ngơi, du lịch trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Qua khảo sát các trang bán vé trực tuyến, vé máy bay từ TP.HCM - Kuala Lumpur dao động mức từ 4 triệu - 7 triệu/vé khứ hồi (tùy từng hãng). Mức giá vé này khá cao, chúng tôi dự kiến không bay ngày 1/9 là thời điểm bắt đầu nghỉ lễ mà sẽ bay vào 2/9 để mua được vé giá rẻ hơn.

Đây cũng là "mẹo" đi du lịch của tôi trong các dịp cao điểm, đó là không bao giờ bay vào ngày đầu kỳ nghỉ để tránh đông đúc và giá vé máy bay cao", chị Hoa chia sẻ.

Nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không trong lễ 2/9 sẽ tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Trường hợp khác, chị Thanh Vân (29 tuổi, kinh doanh công ty mỹ phẩm) cho biết vì công việc bận rộn nên từ sau dịch Covid-19 đến nay chị chưa đi du lịch nước ngoài. Bởi vậy, dịp lễ 2/9 năm nay, chị cùng gia đình sẽ đi Thái Lan để nghỉ dưỡng.

"Giá vé máy bay bây giờ đi Thái cũng rẻ, hơn nữa các chi phí ăn uống, đi lại, khách sạn bên đó cũng không cao hơn, thậm chí nhiều dịp còn rẻ hơn là đi Phú Quốc. Thời gian gần đây, chi phí du lịch lại các địa danh nổi tiếng trong nước ngày càng đắt đỏ nên chúng tôi quyết định đi nước ngoài", chị Vân nói.

Khảo sát trên trang bán vé của các hãng, vé máy bay từ TP.HCM kết nối các điểm du lịch quốc tế như Thái Lan, Bali, Singapora, Malaysia, Đài Loan... khá dồi dào. Giá vé cũng tăng nhiệt từ 30-40% so với ngày thường.

Hàng không tăng cường chuyến bay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận chuyển hàng không quốc tế đang phục hồi với sự tham gia khai thác trở lại của nhiều hàng hàng không quốc tế tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các tháng 5, 6 đã đạt được gần 80% so cùng kỳ 2019.

Nhiều đường bay quốc tế đã nhộn nhịp khách trở lại. Ảnh: Gia Linh

Một số thị trường có sự tăng trưởng cao so với trước dịch như Thái Lan, Indonesia, Úc (tăng 10 - 30% so với năm 2019), thị trường Nhật Bản đã đạt xấp xỉ cùng kỳ 2019, một số thị trường khác như Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu đang đang có sự hồi phục nhanh và đặc biệt là thị trường Ấn Độ (thị trường mới) có sự phát triển rất nhanh.

Dự báo, nhu cầu đi lại, du lịch bằng đường hàng không của người dân sẽ tăng cao trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Đồng thời, nắm bắt xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài trong các dịp nghỉ lễ của người dân tăng nhanh sau dịch, các hãng hàng không đã lên kế hoạch cung ứng hàng trăm nghìn chỗ trên các đường bay để phục vụ hành khách.

Trong đó, tính riêng đường bay quốc tế, Vietnam Airlines Group sẽ mở bán hơn 155 nghìn chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Các hãng hàng không tăng cường hàng trăm nghìn chỗ phục vụ khách. Ảnh: Gia Linh

Một đại diện khác là Vietjet Air cũng tăng cường các đường bay quốc tế, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp lễ sắp đến. Mới đây nhất ngày 12/8, hãng đã khai thác đường bay kết nối Kochi (Ấn Độ) với TP.HCM.

Được biết, để chuẩn bị cho cao điểm lễ 2/9 sắp tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không phải xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến. Các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.

Ngoài ra, Bộ này cũng yêu cầu các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay trong cao điểm.