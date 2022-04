Nhóm 6 nam sinh xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 tại Thanh Hóa có thể bị xử lý thế nào?

Theo đó, ngày 28/4, ông Lương Văn Quỳnh – Chủ tịch UBND xã Tam Văn (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập 6 học sinh nam ở Trường THCS Lâm Phú, Trường Tiểu học và THCS Tam Văn (Lang Chánh) để điều tra, làm rõ vụ xâm hại một nữ sinh lớp 9, là học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Văn.

Theo ông Quỳnh, vụ việc xảy khi các học sinh này đi dự sinh nhật vào đêm 24/4 tại bản Lót (xã Tam Văn). Nữ sinh bị hại là em L.T.T.V (SN 2007, ở bản Lọng, xã Tam Văn).

Sáu nghi phạm được xác định gồm: L.Th.L (SN 2009), N.Đ.Ch (SN 2009), đều ở bản Lót, xã Tam Văn; L.M.Tr (SN 2008), Ph.D.K (SN 2009), V.V.H (SN 2008), Ph.V.H (SN 2009), đều ở bản Buốc, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận về vụ việc một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La trước đó không lâu. Ảnh: PV

Theo dõi sự việc này, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, việc 6 nam sinh lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác mà thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ, đây là hành vi Hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015.

Điều 141. Tội hiếp dâm 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; c) Nhiều người hiếp một người; d) Phạm tội 2 lần trở lên; đ) Đối với 2 người trở lên; e) Có tính chất loạn luân; g) Làm nạn nhân có thai; h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; i) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

"Cơ quan điều tra sẽ xác minh ngày, tháng, năm sinh của nạn nhân để làm rõ độ tuổi của nạn nhân làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý với những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật hình sự", vị luật sư cho biết.

Điều 142: Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; e) Phạm tội 2 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo ông Nghĩa, hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình với người phạm tội là người đã thành niên.

"Đối với người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi, hình phạt cao nhất có thể tới 18 năm tù.

Trong vụ việc này, các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân cũng là người chưa thành niên, nên theo quy định của pháp luật, trường hợp kết tội những người này sẽ không áp dụng hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình.

Người phạm tội là người chưa thành niên chỉ có thể bị áp dụng tù có thời hạn nhưng cũng sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Theo đó, những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi", vị luật sư phân tích.